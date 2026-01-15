Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Un cuerpo sin vida fue encontrado este jueves en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la intersección de la avenida Naranjal con la avenida Pacasmayo, a la altura del grifo Olimpo, generando conmoción entre los vecinos de la zona. Se desconoce el móvil del hecho, pero ya se está revisando las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

De acuerdo con testimonios de residentes del lugar y con cámaras de seguridad, el cuerpo fue arrojado desde una mototaxi. Este se encontraba envueltos en un colchón abandonado en la vía pública. Según información preliminar, se trataría de una mujer de nacionalidad extranjera.

Autoridades investigan el caso

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Personal especializado realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que el Ministerio Público dispuso las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las identidades de las víctimas.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan recabando información, incluyendo registros de cámaras de seguridad cercanas y declaraciones de testigos, con el fin de dar con los responsables de este crimen que ocurrió en plena luz del día.