La llegada del 'Monstruo' al Perú se dará luego de cuatro meses de su captura en Paraguay | Composición LR

La llegada del 'Monstruo' al Perú se dará luego de cuatro meses de su captura en Paraguay | Composición LR

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', volverá al Perú extraditado desde Paraguay entre el domingo 25 y el miércoles 28 de enero, de acuerdo con Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. "(Llegará) con representantes del Ministerio Público, un médico legista, el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y equipo de la Policía Nacional", sostuvo Chávez.

El regreso del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte se llevará a cabo luego de cuatro meses de su detención en Asunción por los delitos de crimen organizado y secuestro agravado. "Nos informaron a través de nuestra oficina de Cooperación Internacional. El Gobierno ha fijado como fecha de entrega, dando cumplimiento al proceso de extradición, para el 28 de enero", precisó Chávez.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El 'Monstruo' enfrenta tres pedidos de extradición

Una delegación oficial peruana viajará a Paraguay para realizar los trámites que establecen las formalidades y traer de regreso a Erick Moreno Hernández para ser juzgado en nuestro país. El criminal será escoltado durante su traslado a Lima.

Asimismo, el 'Monstruo' enfrenta tres pedidos de extradición. El primero está vinculado con la organización criminal y el secuestro de la empresa Jackeline Salazar. Los otros dos cargos corresponden a cargos por robo y extorsión agravada. Por estos crímenes, Moreno llegó a tener una recompensa de hasta S/1 millón por cualquier información que diera con su captura.

La detención del criminal más buscado del Perú

El 'Monstruo' fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Paraguay, donde habría instalado su base de operaciones para continuar con las extorsiones a empresas de transporte público y comercios desde el extranjero. Incluso, su red criminal se habría extendido hacia Bolivia.

Luego de las investigaciones, la justicia dictó prisión preventiva por 36 meses contra su pareja, Liseth Ruiz, y su madre, Martina Hernández De la Cruz, por presunta pertenencia a la organización Injertos del Cono Norte, dirigida por el ahora extraditado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.