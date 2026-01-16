El mototaxista involucrado en el traslado del cuerpo sin vida de una mujer fue detenido por la PNP

El mototaxista involucrado en el traslado del cuerpo sin vida de una mujer fue detenido por la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43), quien está involucrado en el traslado de los restos de la mujer asesinada en San Martín de Porres el pasado jueves 15 de enero. El sujeto fue detenido en el cruce de la avenida Próceres de Huandoy con la calle Los Jazmines, en el distrito de Los Olivos. En su declaración, Cruz reveló que tres personas, a quienes identificó como Alex, Dark y Adriana, todos de nacionalidad extranjera, fueron los presuntos autores del crimen.

Según Cruz, los presuntos responsables lo contrataron para transportar un colchón hacia un descampado. "Los esperé abajo y ellos bajaron el colchón (...) dijeron que me iban a dar S/30, pero solo me dieron S/10 y me iban a yapear S/20", relató Cruz ante los efectivos de la Policía Nacional del Perú.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Habla mototaxista que trasladó el cuerpo de mujer asesinada

De acuerdo con su confesión, Cruz desconocía que dentro del colchón se encontraba un cadáver, ya que lo habían contratado solo para llevarlo a un basural en Huandoy. El mototaxista también aseguró que se movilizó acompañado de los tres presuntos responsables del asesinato, y afirmó que no fue él quien bajó el colchón del techo de su vehículo durante la mañana del 15 de enero.

Cruz señala que habría sido utilizado por los implicados. Además, el último mensaje que habría recibido de ellos fue "nos vamos a Chile". Sin embargo, al conocer que dentro del colchón había una persona sin vida, el mototaxista decidió borrar la placa de su moto por, presuntamente, "miedo a que le pongan una multa". Efectivos de la Policía Nacional dieron con la ubicación del vehículo luego de ir con la propietaria, quien indicó que ya lo había vendido.

Nota en desarrollo