Imagen de captura de Nicolás Maduro es falsa: fue creada con IA

LO FALSO:

Imagen de la captura de Nicolás Maduro

LO VERDADERO

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump compartió una imagen posterior a su detención; sin embargo, esta no corresponde a la que se había viralizado previamente en redes sociales.

Al utilizar herramientas especializadas en detección de IA, como SynthID e INVID, se confirmó que las imágenes fueron generadas y editadas mediante inteligencia artificial y presentan indicios de manipulación y clonación.

En el contexto del ataque y bombardeo perpetrado por parte de Estados Unidos en territorio venezolano y el anuncio de Donald Trump sobre la captura y traslado al país norteamericano del dictador Nicolás Maduro y su esposa, comenzó a circular en redes sociales una supuesta imagen que correspondería al momento de la captura y traslado de Maduro. Sin embargo, la imagen es falsa; a través del uso de herramientas de detección de IA se detectó que fue generada por inteligencia artificial.

La publicación es viral en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Threads y TikTok, llegando a tener millones de visualizaciones.

La imagen real de la captura de Nicolás Maduro

El 3 de enero de 2026, horas después de que se difundiera ampliamente la imagen falsa que motivó esta verificación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció a través de su cuenta en Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado y trasladado hacia Nueva York.

Foto de Nicolás Maduro tras su captura, difundida por el presidente de Estados Unidos. Fuente: Truth Social - Donald Trump.

Al analizar la imagen falsa, se observa que los militares que acompañan al dictador venezolano portan insignias de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, CBS News, una de las principales cadenas de noticias de EE. UU., informó que funcionarios del gobierno estadounidense confirmaron que la operación para capturar a Maduro estuvo a cargo de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, unidad que también participó en la persecución de Saddam Hussein, Pablo Escobar y Manuel Noriega.

Análisis de la imagen mediante herramientas de identificación de inteligencia artificial

Tras realizar una búsqueda inversa de las imágenes difundidas en redes sociales, se logró identificar la fotografía que corresponde a la primera publicación detectada por el Verificador de La República. Posteriormente, la imagen fue analizada con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial.

Es importante mencionar que cuando una imagen es creada o editada con herramientas de IA de Google, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano, pero detectable por SynthID. Tras el análisis, la herramienta concluyó que “la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue editada o generada con herramientas de inteligencia artificial de Google”.

Por último, el medio Fast Check utilizó la herramienta INVID para (2)detectar posibles clonaciones en la imagen y determinó que el militar situado a la izquierda de Maduro presenta indicios de clonación. Además, mediante la función wavelet de la misma aplicación, (3)se identificaron rastros que indican que algunas zonas de la imagen provienen de otras imágenes.

(1) Imagen que motivo esta verificación/ (2) INVID detecto indicios de clonación en la imagen/ (3)INVID determino la existencia de rastros que en la imagen hay rastros que provienen de otros fotogramas. Fuente: Fast Check.

Conclusión:

En síntesis, la imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra el momento de la captura y traslado de Nicolás Maduro tras un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano es falsa. Diversos análisis técnicos, que incluyeron el uso de herramientas especializadas como SynthID e INVID, confirmaron que la fotografía fue generada o editada mediante inteligencia artificial y presenta indicios de manipulación y clonación.

Si bien el 3 de enero de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió una imagen oficial de Maduro tras su captura y traslado a Nueva York, esta no coincide con la versión viralizada previamente. Además, inconsistencias como el uso de insignias de la DEA en la imagen falsa contradicen la información oficial, que atribuye la operación a la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, según reportes de CBS News.

