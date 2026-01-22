La tarde de este jueves 22, en el Callao, se registró un intento de asalto al Banco de la Nación ubicado en el centro comercial Minka, en la avenida Argentina. El hecho se produjo aproximadamente a las 2pm, cuando la Central de Emergencias recibió una alerta telefónica de un contribuyente informando sobre el hecho. Sin embargo, los implicados habrían sido detenidos.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad y se ejecutó el Plan Cerco, con la intervención de las Unidades Móviles, los Halcones de la Zona 01, así como las UM N.° 16, 29 y Juliet Alfa de la Zona 02, además de patrullas de la Central 105 Callao. En paralelo, se realizó el monitoreo del incidente mediante cámaras de videovigilancia cercanas. De igual manera, las personas que se encontraban realizando trámites fueron retiradas.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Mujer da a luz en un taxi dentro del estacionamiento del Hospital Sabogal en el Callao

Cuatro personas son capturadas tras intento de robo

Tras el incidente, personal de Serenazgo informó sobre la captura de cuatro (04) individuos, quienes fueron intervenidos en la puerta dos del centro comercial y se encuentran en proceso de identificación. Estos habrían sido los que realizaron el tiroteo, por lo que ya se investiga la posibilidad de más cómplices.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, según información preliminar proporcionada por algunos testigos, habría tres personas heridas por impacto de bala, cuyo estado de salud sería reservado. Asimismo, se reportó una aglomeración de personas en los exteriores del centro comercial, ya que varias intentaban ingresar; sin embargo, las puertas fueron cerradas mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.