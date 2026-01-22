Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka
Las autoridades lograron capturar a los delincuentes en la puerta dos del centro comercial tras la rápida intervención en el Callao.
- Vía Expresa Norte en marcha: obra llega a 48% de avance y tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano, según la MML
- Tránsito cambia en la av. Javier Prado: desde este viernes 23 habrá desvíos por obras de vía rápida en La Molina
La tarde de este jueves 22, en el Callao, se registró un intento de asalto al Banco de la Nación ubicado en el centro comercial Minka, en la avenida Argentina. El hecho se produjo aproximadamente a las 2pm, cuando la Central de Emergencias recibió una alerta telefónica de un contribuyente informando sobre el hecho. Sin embargo, los implicados habrían sido detenidos.
De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad y se ejecutó el Plan Cerco, con la intervención de las Unidades Móviles, los Halcones de la Zona 01, así como las UM N.° 16, 29 y Juliet Alfa de la Zona 02, además de patrullas de la Central 105 Callao. En paralelo, se realizó el monitoreo del incidente mediante cámaras de videovigilancia cercanas. De igual manera, las personas que se encontraban realizando trámites fueron retiradas.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Cuatro personas son capturadas tras intento de robo
Tras el incidente, personal de Serenazgo informó sobre la captura de cuatro (04) individuos, quienes fueron intervenidos en la puerta dos del centro comercial y se encuentran en proceso de identificación. Estos habrían sido los que realizaron el tiroteo, por lo que ya se investiga la posibilidad de más cómplices.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Además, según información preliminar proporcionada por algunos testigos, habría tres personas heridas por impacto de bala, cuyo estado de salud sería reservado. Asimismo, se reportó una aglomeración de personas en los exteriores del centro comercial, ya que varias intentaban ingresar; sin embargo, las puertas fueron cerradas mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.