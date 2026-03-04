HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Pluspetrol, el mayor productor de gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú, informó que la interrupción del transporte de líquidos de gas natural hacia la planta de Pisco obligó a detener la producción de GLP, insumo para los balones domésticos y transporte.

Pluspetrol indicó que la afluencia de cisternas, las cuales cargan GLP, ha aumentado.
Pluspetrol indicó que la afluencia de cisternas, las cuales cargan GLP, ha aumentado.

Tal como lo adelantó La República, Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea y principal productor de gas licuado de petróleo, informó que la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en su planta de fraccionamiento de Pisco se encuentra interrumpida, luego de que el 1 de marzo se registrara la deflagración en los ductos operados por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

Según precisó la compañía en un comunicado, tras ser alertados del evento y a pedido de TGP, ese mismo día procedieron a parar producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, con el objetivo de permitir que el concesionario realice las intervenciones necesarias en su sistema de ductos. Esta medida implicó la suspensión total del transporte, tanto de gas natural seco como de los líquidos asociados.

PUEDES VER: Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

La paralización del sistema ha generado, además, la interrupción de la llegada de los líquidos del gas natural a la planta de Pisco, lo que obligó a detener la producción de GLP y otros derivados. Pluspetrol señaló que esta situación es ajena a las operaciones del Consorcio Camisea y responde exclusivamente a la contingencia ocurrida en la infraestructura de transporte.

Tal como informó La República, esta interrupción golpea directamente al mercado del GLP, combustible esencial para los balones de cocina que utilizan más de 8 millones de hogares en el país, especialmente en las regiones donde no existe acceso al gas natural por red domiciliaria. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que "el 70% del GLP que consume el Perú proviene de Camisea y ese 70% está cortado".

Incrementa afluencia de cisternas

En su comunicado, Pluspetrol señaló que, ante la contingencia, viene ejecutando acciones para sostener los despachos de GLP desde Pisco, utilizando inventarios disponibles. Indicó que continúa atendiendo cisternas, que cargan GLP y cuya afluencia se ha incrementado, mientras evalúa alternativas para contribuir al sostenimiento del sistema energético nacional.

Este escenario ya había sido advertido por el sector envasador. Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), confirmó a La República que ya se inició un racionamiento en el terminal de Pisco y que los tiempos de despacho se han elevado. "Una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días, lo que incrementa los costos logísticos y presiona al alza los precios", indicó a este diario.

Frente a este contexto, Pluspetrol apeló a la calma y responsabilidad de sus clientes, solicitando que mantengan sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de preservar la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la emergencia. Además, informó que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y que viene coordinando con las autoridades nacionales para contribuir a una pronta solución.

La empresa también precisó que sus plantas de Malvinas y Pisco se encuentran listas para reanudar operaciones a plena capacidad, aunque aclaró que ello solo será técnicamente viable cuando se restablezca de manera integral tanto del ducto de gas natural seco como del ducto de líquidos de gas natural, ubicados en la selva virgen de Cusco, al tratarse de un sistema único de producción.

Como alertaron especialistas consultados por este diario, la prolongación de esta interrupción podría derivar en mayor dependencia de importaciones de GLP y en incrementos en el precio del balón de gas, cuyo valor en Lima ya oscila entre S/55 y S/60, con impactos potencialmente más severos en las regiones.

El GLP es un combustible de uso diario para millones de peruanos. Desde hogares, hasta negocios, incluidos los transportistas y conductores de autos.

