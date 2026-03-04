El movimiento chiita Hezbolá afirmó que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con fuerzas israelíes en Jiam, en el sur de Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel. Se trata del primer reporte de un choque directo entre ambos.

La guerra entre Irán contra EE.UU. e Israel se expande hacia el Líbano y el golfo Pérsico con ataques constantes de drones y misiles contra bases aliadas. | Composición LR/AFP

La guerra entre Irán contra EE.UU. e Israel se expande hacia el Líbano y el golfo Pérsico con ataques constantes de drones y misiles contra bases aliadas. | Composición LR/AFP

La guerra entre Irán, EE. UU. e Israel alcanzó un punto crítico este miércoles 4 de marzo tras el hundimiento del buque IRIS Dena en el océano Índico. Esta embarcación iraní fue destruida por un submarino estadounidense, que dejó más de 80 fallecidos y 32 sobrevivientes, mientras los bombardeos conjuntos sobre Teherán ya superan las 1.000 víctimas mortales. La OTAN también denunció la intercepción de un proyectil antes de su ingreso a Turquía, en un contexto donde el conflicto se expande hacia el Líbano y el golfo Pérsico con ataques constantes de drones y misiles contra bases aliadas.

El régimen iraní rechazó nuevamente cualquier proceso de negociación y prometió una resistencia indefinida frente a la ofensiva extranjera, como una posible ofensiva a embajadas israelíes en todo el mundo si golpean su misión en Beirut. Por su parte, altos mandos del Pentágono afirmaron de forma contundente que están “ganando” la contienda y que intensificarán las incursiones aéreas sobre objetivos estratégicos. Esta escalada bélica, que ya afecta el comercio marítimo mundial con el cierre del Estrecho de Ormuz, genera una profunda inestabilidad política tanto en Europa como en Irak y Siria.

EN VIVO: última hora de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán 13:12 Hezbolá reporta primer enfrentamiento directo con fuerzas israelíes en Jiam El movimiento chiita Hezbolá afirmó que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con fuerzas israelíes en Jiam, en el sur de Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel. Se trata del primer reporte de un choque directo entre ambos. 13:11 Irán amenaza con atacar embajadas de Israel si es golpeada su misión en Líbano Las fuerzas armadas de Irán advirtieron que podrían atacar embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática iraní en Líbano. El portavoz militar Abolfazl Shekarchi afirmó en televisión que, de producirse un ataque, las sedes israelíes pasarían a ser consideradas “blancos legítimos”. La advertencia se produce después de que Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, instara a los “representantes del régimen iraní” que permanecen en Líbano a abandonar el país en un plazo de 24 horas antes de ser atacados, elevando aún más la tensión entre ambos Estados. 13:10 Senado de EE.UU. vota resolución para limitar poderes de Trump en guerra El Senado tiene previsto votar este miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, en medio de un escenario de creciente tensión regional. La iniciativa bipartidista, presentada por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, exigiría la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades, salvo que el Congreso autorice formalmente la campaña militar. La propuesta enfrenta un panorama adverso en una cámara controlada por los republicanos, que cuentan con 53 escaños frente a 47 demócratas. Incluso si fuera aprobada, podría ser bloqueada por un veto presidencial, lo que obligaría a reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para prosperar. El debate gira en torno a si existía una “amenaza inminente” que justificara la ofensiva ordenada por Trump sin una declaración formal de guerra. 13:10 Presidente iraní afirma que Teherán “no tuvo más remedio” que atacar Masoud Pezeshkian aseguró ante los países del Golfo que Teherán intentó evitar la guerra por la vía diplomática, pero que los ataques de Estados Unidos e Israel no le dejaron “otra opción” que responder. En dos publicaciones en árabe y persa en X, el mandatario afirmó que Irán respeta la soberanía de sus vecinos y sostuvo que la seguridad regional debe lograrse mediante un esfuerzo colectivo. Sus declaraciones se producen después de una conversación telefónica entre el primer ministro y canciller de Qatar y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, en la que este último rechazó las afirmaciones de que Teherán solo había atacado intereses estadounidenses en territorio qatarí. 13:09 Qatar rechaza versión iraní sobre ataques en su territorio El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, rechazó las afirmaciones de su homólogo iraní, Abbas Araghchi, quien sostuvo que las fuerzas iraníes atacaron activos estadounidenses y no infraestructura civil en el país del Golfo. Durante una llamada telefónica, el canciller qatarí afirmó que los hechos sobre el terreno contradicen esa versión. Según un comunicado, los ataques afectaron áreas civiles y residenciales dentro del Estado de Qatar, incluidas zonas cercanas al Aeropuerto Internacional de Hamad, así como infraestructura vital y áreas industriales que albergan instalaciones de producción de gas natural licuado. El funcionario señaló que estos actos constituyen una flagrante violación de la soberanía de Qatar y de los principios del derecho internacional. 13:09 Tropas israelíes ingresan en aldeas del sur de Líbano Las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas del sur de Líbano, según informó a la AFP una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL). De acuerdo con la fuente, los militares están presentes en localidades como Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Yarun y Jiam, esta última situada a unos seis kilómetros de la frontera. El martes, el ministro de Defensa de Israel ordenó a sus fuerzas tomar posiciones adicionales dentro de territorio libanés con el objetivo de establecer una zona tapón frente al grupo chiita Hezbolá. 13:09 Cae 90% el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz El tráfico de petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz cayó un 90% en la última semana, según informó en X la firma de análisis Kpler, en medio de la campaña de represalias que mantiene Irán en el Golfo. Matt Wright, analista de la compañía, señaló que, a diferencia de otros tipos de buques cuyos movimientos han cesado casi por completo, algunos petroleros continúan cruzando el paso marítimo de este a oeste, en parte con el transpondedor apagado. 13:09 Sri Lanka recupera cadáveres de tripulantes del buque iraní hundido por EE.UU. La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de un buque de guerra que fue hundido por un submarino estadounidense frente a las costas del país, informaron fuentes policiales y de Defensa. Los primeros 27 cadáveres fueron trasladados al hospital de Karapitiya, donde son atendidos 32 marineros que fueron rescatados, informó un fotógrafo de AFP. En ese sentido, continúa la búsqueda de 61 marineros que siguen desaparecidos. Lee la nota completa AQUÍ. 07:00 Israel lanza "ataques a gran escala" sobre Irán y rechaza negociar El ejército israelí informó este miércoles que ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán. "La Fuerza Aérea israelí comenzó a lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen terrorista iraní", indicó el ejército en un comunicado. Asimismo, el principal asesor del difunto líder supremo Alí Jamenei dijo que "no tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos". Con información de AFP