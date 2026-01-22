Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Alexander Figueroa (24), presunto asesino de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, fue capturado durante un operativo en la provincia de Guayas, Ecuador, el jueves 22 de enero. De acuerdo con Víctor Revoredo, jefe de la DIRINCRI, el implicado en el crimen está a disposición de las autoridades extranjeras, luego de que el 15 de enero se encontrara el cuerpo sin vida de la víctima dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres.

Según la información policial, el miércoles 21 de enero, un efectivo de la policía ecuatoriana fue asesinado por un presunto sicario en circunstancias aún no esclarecidas. A consecuencia de este crimen, se desplegó un operativo en una guarida en Guayas, donde también se encontraba Alexander Figueroa. "El coronel de la División de Investigación de Homicidios, Carlos Morales Guevara, ha sido nombrado para realizar las coordinaciones con nuestro par de Ecuador", sostuvo Revoredo.

Bandas criminales detrás del asesinato de Lisbeth Mendoza

La investigación policial indica que Los Tiguerones y Los Lobos serían las organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas y que estarían detrás del asesinato de Jennifer Lisbeth Mendoza.

