HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Ecuador impone un arancel del 30% a Colombia por falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico

El presidente Daniel Noboa enfatiza que las fuerzas armadas ecuatorianas enfrentan solas a grupos criminales en la frontera compartida con Colombia.

La nueva tasa de aranceles, que entrará en vigor el 1 de febrero, responde a la falta de cooperación colombiana frente a la violencia en la frontera común, según Noboa.
La nueva tasa de aranceles, que entrará en vigor el 1 de febrero, responde a la falta de cooperación colombiana frente a la violencia en la frontera común, según Noboa. | Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, en respuesta a lo que calificó como una falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.

La medida, que entrará en vigencia el 1 de febrero, fue comunicada por el mandatario a través de la red social X mientras participa en el Foro Económico Mundial en Davos. Noboa aseguró que la decisión busca presionar por un compromiso real de Bogotá frente a la violencia criminal que afecta a la zona limítrofe entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
El presidente ecuatoriano anuncia la tasa de aranceles del 30% a las importaciones de Colombia. Foto: DanielNoboaOk / X

El presidente ecuatoriano anuncia la tasa de aranceles del 30% a las importaciones de Colombia. Foto: DanielNoboaOk / X

PUEDES VER: Estados Unidos vincula al hijo de Maduro con presuntas reuniones con las FARC en Colombia para coordinar rutas de armas y cocaína

lr.pe

Una frontera bajo presión y la decisión arancelaria

Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, que se extiende desde la costa del Pacífico hasta la Amazonía, una región donde operan guerrillas, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, y redes de minería ilegal. Según el presidente ecuatoriano, las fuerzas armadas de su país enfrentan solas a estos grupos criminales.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió Noboa. Agregó que, “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia”, una medida que, dijo, se mantendrá hasta que exista un compromiso conjunto para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.

PUEDES VER: Al menos 20 muertos habría dejado enfrentamientos entre disidencias de las FARC: Ejército colombiano investiga los hechos

lr.pe

Impacto comercial y acusaciones desde el Ministerio del Interior

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina. En 2024, las exportaciones ecuatorianas hacia ese país alcanzaron unos US$850 millones, mientras que las importaciones superaron los 2.100 millones, lo que generó un déficit comercial de más de US$1.000 millones, según cifras del Banco Central de Ecuador. Noboa sostuvo que, pese a ese desequilibrio, su gobierno insistió en el diálogo con Bogotá.

Desde el Ejecutivo ecuatoriano, el ministro del Interior, John Reimberg, respaldó la decisión presidencial y fue aún más directo en sus críticas. “Las autoridades colombianas no están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío de droga hacia Ecuador”, afirmó durante un recorrido en Quito. Añadió que Colombia habría ordenado a sus fuerzas militares retroceder unos 50 kilómetros de la frontera, y sostuvo que “todos deberíamos hacernos responsables” de la lucha contra el crimen organizado, algo que, a su juicio, Colombia “no lo está haciendo”.

Notas relacionadas
Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
El país de América Latina que construye el túnel más largo de la región: contará con IA y tecnología alemana

El país de América Latina que construye el túnel más largo de la región: contará con IA y tecnología alemana

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Mundo

El Parlamento Europeo remite el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE y retrasa su aplicación

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

Rusia confirma que Putin se reunirá con emisario estadounidense Steve Witkoff para discutir el acuerdo de paz con Ucrania

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025