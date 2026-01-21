Ecuador impone un arancel del 30% a Colombia por falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico

La nueva tasa de aranceles, que entrará en vigor el 1 de febrero, responde a la falta de cooperación colombiana frente a la violencia en la frontera común, según Noboa. | Foto: AFP

La nueva tasa de aranceles, que entrará en vigor el 1 de febrero, responde a la falta de cooperación colombiana frente a la violencia en la frontera común, según Noboa. | Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, en respuesta a lo que calificó como una falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.

La medida, que entrará en vigencia el 1 de febrero, fue comunicada por el mandatario a través de la red social X mientras participa en el Foro Económico Mundial en Davos. Noboa aseguró que la decisión busca presionar por un compromiso real de Bogotá frente a la violencia criminal que afecta a la zona limítrofe entre ambos países.

El presidente ecuatoriano anuncia la tasa de aranceles del 30% a las importaciones de Colombia. Foto: DanielNoboaOk / X

Una frontera bajo presión y la decisión arancelaria

Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, que se extiende desde la costa del Pacífico hasta la Amazonía, una región donde operan guerrillas, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, y redes de minería ilegal. Según el presidente ecuatoriano, las fuerzas armadas de su país enfrentan solas a estos grupos criminales.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió Noboa. Agregó que, “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia”, una medida que, dijo, se mantendrá hasta que exista un compromiso conjunto para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.

Impacto comercial y acusaciones desde el Ministerio del Interior

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina. En 2024, las exportaciones ecuatorianas hacia ese país alcanzaron unos US$850 millones, mientras que las importaciones superaron los 2.100 millones, lo que generó un déficit comercial de más de US$1.000 millones, según cifras del Banco Central de Ecuador. Noboa sostuvo que, pese a ese desequilibrio, su gobierno insistió en el diálogo con Bogotá.

Desde el Ejecutivo ecuatoriano, el ministro del Interior, John Reimberg, respaldó la decisión presidencial y fue aún más directo en sus críticas. “Las autoridades colombianas no están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío de droga hacia Ecuador”, afirmó durante un recorrido en Quito. Añadió que Colombia habría ordenado a sus fuerzas militares retroceder unos 50 kilómetros de la frontera, y sostuvo que “todos deberíamos hacernos responsables” de la lucha contra el crimen organizado, algo que, a su juicio, Colombia “no lo está haciendo”.