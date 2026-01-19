Nuevas carreras de la UNMSM para el proceso de admisión 2026-II: oportunidades y campo laboral | La República

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) amplía su oferta académica con la incorporación de tres nuevas carreras para el proceso de admisión 2026-II, las cuales estarán adscritas a las facultades de Ingeniería Industrial, Ciencias Físicas e Ingeniería de Sistemas e Informática. En conjunto, estas nuevas propuestas suman 199 vacantes disponibles para los postulantes.

La decisión fue ratificada por la Asamblea Universitaria, que aprobó la creación de las nuevas escuelas profesionales, sus planes de estudio y la plana docente, en respuesta a las demandas tecnológicas y laborales que actualmente requiere el país.

¿Cuáles son las nuevas carreras que ofrecerá San Marcos en la admisión 2026-II?

Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos incorporará la carrera de Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios para el proceso de admisión 2026-II, a través de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta nueva escuela profesional busca responder a la creciente demanda del sector transporte y aportar al desarrollo de la infraestructura ferroviaria y a una movilidad sostenible en el país.

Para este primer proceso de admisión, la UNMSM ofrecerá 48 vacantes: 34 para el proceso ordinario y 14 distribuidas entre las modalidades de exonerados, primeros puestos y otras formas de ingreso, según informó la casa de estudios.

El campo laboral de los egresados estará vinculado a proyectos de transporte ferroviario, planificación de sistemas de movilidad e infraestructura, con énfasis en tecnologías digitales, inteligencia artificial y soluciones innovadoras. La formación contará con docentes de la San Marcos y especialistas externos, además de acuerdos internacionales que permitirán intercambios académicos, pasantías y proyectos conjuntos en países como Suecia, Corea, China, Japón, España, Brasil y otros países de Europa.

Inteligencia Artificial

La carrera de Inteligencia Artificial, a cargo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, se apoya en una formación interdisciplinaria que articula ciencia de la computación, matemática, estadística, ingeniería y lingüística, en concordancia con el Modelo Educativo 2024 y las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

El plan curricular fue elaborado con base en la experiencia de universidades referentes a nivel internacional, como Carnegie Mellon University, Tsinghua University y Purdue University, y se ajusta a la Ley N.° 31814, que regula el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el país.

Para el proceso de admisión 2026-II, la carrera contará con 61 vacantes. Sus egresados podrán desempeñarse en campos laborales como tecnología y software, finanzas, salud, manufactura, comercio electrónico, educación, ciberseguridad, investigación, justicia e industrias creativas, sectores donde la IA tiene un rol cada vez más estratégico.

Licenciatura en Geofísica

La Licenciatura en Geofísica, impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, apunta a la formación de profesionales especializados en la gestión del riesgo de desastres, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible, con énfasis en el análisis de los fenómenos que afectan al territorio nacional.

Para el examen de admisión 2026-II, esta nueva carrera ofrecerá 90 vacantes. Su formación académica se organizará en tres áreas: ciencias de la Tierra, ciencias del océano y ciencias de la atmósfera, integradas para un abordaje integral de los procesos geofísicos.

En el campo laboral, los egresados podrán desempeñarse en gobiernos regionales y locales, así como en entidades del Estado como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Senamhi, además de desarrollarse en la docencia y la investigación universitaria.

