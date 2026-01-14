HOYSuscripcion LR Focus

San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

La UNMSM presentó una nueva carrera orientada a la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático y la investigación científica del Perú. Los estudiantes podrán realizar prácticas en instituciones estatales.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció a través de sus canales principales el lanzamiento de la Licenciatura en Geofísica, una nueva carrera impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas que busca formar profesionales capaces de analizar fenómenos naturales y contribuir a la mitigación del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en el Perú.

Según César Jiménez, doctor en Física y vicedecano académico de Pregrado de la casa de estudios, la iniciativa responde a la necesidad de contar con especialistas que comprendan la dinámica de los sistemas naturales del país. “Como facultad estamos ofertando una licenciatura en Geofísica. Esta carrera va a ayudar a la sociedad en la resolución de problemas vinculados al cambio climático”, agregó.

PUEDES VER: San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

Nueva carrera se presentará en el proceso de Admisión 2026-II

Según lo indicado por voceros de la universidad a La República, esta nueva licenciatura ofrecerá 90 vacantes para el Examen de Admisión 2026-II en total, en todas sus modalidades (EBR y EBA). El Dr. Jiménez indicó que, durante los primeros ciclos, los estudiantes recibirán formación general similar a la de la carrera de Física, centrada en matemáticas, física y programación. A partir del cuarto y quinto ciclo, el currículo se especializará en contenidos propios de la Geofísica, incluyendo ciencias de la Tierra, ciencias del océano y ciencias de la atmósfera.

Jiménez destacó que el Perú constituye un laboratorio natural para la disciplina, dada la presencia de sismos, volcanes, tsunamis, fenómenos como El Niño, heladas, lluvias intensas y huaicos. “Faltan profesionales que estudien la dinámica y la física de estos sistemas naturales para poder entenderlos y trabajar en la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático”, explicó.

PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería



Oportunidades laborales y convenios institucionales

Los egresados de Geofísica podrán desempeñarse en instituciones estatales como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), IMARPE, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), así como en empresas privadas del sector minero y petrolero. Además, tendrán la opción de desarrollarse en la academia y la investigación universitaria.

La UNMSM indicó que ya cuenta con convenios vigentes con el IGP y proyecta ampliar la colaboración con IMARPE, DHN y Senamhi, lo que permitirá a los estudiantes realizar prácticas preprofesionales y acceder a laboratorios especializados. “Estos convenios fortalecerán la formación aplicada de los estudiantes y su vinculación con el sector público”, señaló Jiménez.

Desde la Facultad de Ciencias Físicas indicaron que disponen de pabellones y laboratorios dedicados a investigación en Geofísica, donde los estudiantes podrán integrarse como asistentes de investigación y tesistas. Asimismo, existe una plana de docentes especializados en áreas como sismología, geodesia, oceanografía física, modelamiento numérico y ciencias atmosféricas, la cual se ampliará con futuras convocatorias. Jiménez resaltó que los egresados serán licenciados con alta capacidad analítica y dominio de herramientas computacionales para la simulación numérica de procesos geofísicos.

