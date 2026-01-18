HOYSuscripcion LR Focus

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular para obtener una vacante en colegios?

El Ministerio de Educación (Minedu) inicia la etapa preparatoria de matrícula escolar 2026, habilitando un usuario digital para que padres y tutores postulen a vacantes en colegios públicos.

El proceso digital estará habilitado del 19 al 28 de enero
El proceso digital estará habilitado del 19 al 28 de enero

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha la etapa preparatoria de la matrícula digital 2026 con la habilitación del usuario digital, una cuenta indispensable para que los padres de familia y apoderados puedan postular a sus hijos a una vacante en colegios públicos.

Esta medida busca ordenar el proceso y evitar las tradicionales colas presenciales, permitiendo que el registro se realice de manera virtual desde cualquier celular con acceso a internet.

¿Cómo crear el usuario digital del Minedu desde el celular?

El Minedu informó que el registro del usuario digital estará disponible del 19 al 28 de enero y debe ser realizado por el padre, madre o tutor legal del estudiante. Esta cuenta no matricula directamente al alumno, pero permite validar con anticipación los datos personales y académicos, facilitando la postulación cuando se habilite oficialmente la etapa de asignación de vacantes.

Para crear el usuario digital, los apoderados deben ingresar desde su celular a la plataforma oficial https://matriculalima.drelm.gob.pe/ y seleccionar la opción “Crear usuario”. Luego, deberán registrar sus datos personales, como número de DNI, correo electrónico y celular, así como completar la información del estudiante y validar el parentesco.

Una vez confirmado el registro, el usuario quedará activo dentro del sistema de matrícula del Minedu. Con esta cuenta, los padres podrán acceder a información clave y participar oportunamente en la presentación de solicitudes de vacantes en colegios públicos para el año escolar 2026.

