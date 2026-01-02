La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, una nueva carrera adscrita a la Facultad de Ingeniería Industrial, que busca formar especialistas capaces de responder a las demandas actuales y futuras del sector transporte, con énfasis en sistemas ferroviarios, logística y movilidad sostenible.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Rectoral N.° 014404-2025-R/UNMSM, aprobada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto de creación establece "convenios estratégicos con universidades y centros tecnológicos de reconocido prestigio internacional" en países como Europa, Asia y Latinoamérica.

Una respuesta a la brecha del transporte y la logística en el Perú

La creación de esta nueva carrera se fundamenta en la necesidad de atender las brechas estructurales del sistema de transporte nacional, donde, afirman, el país enfrenta limitaciones en infraestructura, operación técnica y un incremento en la demanda de profesionales especializados. Según el proyecto académico, el transporte ferroviario ayudaría a las empresas a reducir costos logísticos y mejorar la cadena de suministro, además de mejorar los tiempos de traslado, disminuir emisiones contaminantes y fortalecer la integración regional nacional.

De acuerdo con el documento de creación de la escuela, el nuevo programa formará ingenieros especializados en transportes y sistemas ferroviarios, con capacidades en planificación, operación, mantenimiento, seguridad, gestión logística y calidad, además de competencias en tecnologías digitales aplicadas al sector.

Asimismo, la malla curricular, indican, ha sido diseñada para alinearse con las políticas públicas nacionales, como el Plan Nacional Ferroviario, la Política Nacional de Transporte Urbano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando además herramientas como inteligencia artificial, análisis de datos, internet de las cosas (IoT) y automatización de procesos.

Cooperación internacional con Corea y proyección asiática

Uno de los elementos diferenciadores del nuevo programa es su enfoque internacional, respaldado por convenios de cooperación académica. En particular, la UNMSM mantiene un acuerdo con la Universidad INHA de Corea del Sur, firmado el 20 de marzo de 2025, que contempla la implementación de un laboratorio de logística y asistencia técnica en el diseño curricular. Este enfoque se enmarca en una tendencia global donde países como Corea del Sur y China lideran el desarrollo ferroviario mediante innovación tecnológica y planificación estratégica de largo plazo.

Asimismo, precisan que, a través del programa, buscan impulsar la "realización de intercambios académicos, pasantías profesionales, estancias de investigación y proyectos conjuntos en áreas de interés común", en países como Suecia, Corea, China, Japón, España, Brasil y otros países de Europa.

Alta demanda laboral y proyección estratégica

El análisis del mercado laboral incluido en el proyecto identifica una demanda creciente de profesionales especializados, impulsada por la cartera de grandes proyectos ferroviarios nacionales, como la expansión del Metro de Lima, los corredores logísticos y las futuras líneas de trenes. No obstante, el propio estudio evidencia que el país enfrenta dificultades significativas en infraestructura, operación técnica y una escasez de mano de obra calificada para el sector. Con estas precisiones, evidencian la necesidad de la nueva carrera como una apuesta estratégica para el desarrollo económico y la modernización del transporte en el Perú.

En octubre de 2025, el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el Dr. Óscar Rafael Tinoco Gómez, precisó la participación de diversas entidades en colaboración con el proyecto. "Convocamos a especialistas vinculados al sector ferroviario en el Perú, profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería, de otras universidades, del sector privado, así como egresados de nuestra facultad que trabajan en el ámbito logístico ferroviario, con el objetivo de impulsar la creación de la nueva escuela de Ingeniería Ferroviaria”, afirmó.

“Vamos a avanzar a paso firme, pero seguro, para alcanzar el objetivo de ofrecer esta carrera en el examen de admisión 2026-II, previsto para el próximo año”, finalizó.

¿Qué especialidades ofrece la Facultad de Ingeniería Industrial?

Con la creación de la nueva carrera de Ingeniería Ferroviaria, la Facultad de Ingeniería Industrial incrementará a cinco el número de especialidades que ofrece:

Ingeniería Industrial

Ingeniería Textil y Confecciones

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital

