HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
Economía

UNMSM reunirá expertos en economía y contará con el Premio Nobel, Robert Aumann, en su seminario 2026

El evento organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) contará con la conferencia central de Robert Aumann, Premio Nobel de Economía 2005, quien abordará temas de teoría de juegos y economía del comportamiento.

El seminario realizado por la UNMSM tendrá como invitado especial al Premio Nobel de Economía, Robert Aumann.
El seminario realizado por la UNMSM tendrá como invitado especial al Premio Nobel de Economía, Robert Aumann. | Foto: composición LR/UNMSM/The Times of Israel

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización del Seminario Internacional "Economía y finanzas avanzadas en un entorno de incertidumbre – 2026", un evento académico de alto nivel que contará con la conferencia central del Premio Nobel de Economía 2005, Robert Aumann, reconocido referente mundial en teoría de juegos y economía del comportamiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
El seminario tendrá una duración de cuatro días. Foto: UNMSM

El seminario tendrá una duración de cuatro días. Foto: UNMSM

¿Cuándo se realizará el Seminario Internacional de Economía y Finanzas en la UNMSM?

A través de la Facultad de Ciencias Matemáticas (FCM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) busca abordar temas vinculados a la economía convencional y a la economía del comportamiento, en un espacio académico que será moderado por un especialista sanmarquino. La iniciativa tiene como propósito promover el diálogo interdisciplinario y fortalecer el análisis crítico frente a los desafíos económicos contemporáneos, en un contexto marcado por la incertidumbre y la complejidad de los mercados globales.

TE RECOMENDAMOS

PETRÓLEO Y VENEZUELA TRAS LA INTERVENCIÓN: QUÉ PUEDE PASAR CON LOS PRECIOS DEL CRUDO | #ECONOW

PUEDES VER: San Marcos inicia inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

lr.pe

El Seminario Internacional "Economía y finanzas avanzadas en un entorno de incertidumbre" se desarrollará del 19 al 23 de enero de 2026 y tendrá una duración de cuatro días. Esta iniciativa fortalece la proyección académica internacional de la Decana de América y amplía los espacios de intercambio de conocimiento especializado entre la comunidad universitaria y destacados expertos del ámbito económico y financiero.

En ese sentido, Robert Aumann, reconocido matemático israelí y Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2005, será el invitado especial este 21 de enero en el seminario internacional para compartir su experiencia y contribuciones fundamentales a la teoría de juegos y al análisis económico contemporáneo.

PUEDES VER: Grupo de postulantes a San Marcos no tendrán una vacante en el examen de admisión a pesar de lograr un puntaje aprobatorio

lr.pe

¿Cómo se puede inscribir al seminario?

Como parte de su propuesta formativa, el seminario abordará áreas de especialización vinculadas a modelos matemáticos aplicados al análisis económico y financiero, con el objetivo de comprender y evaluar la toma de decisiones, la gestión del riesgo y el comportamiento de los mercados en contextos de alta incertidumbre.

Por otro lado, el seminario está dirigido a estudiantes y egresados de la UNMSM, así como al público en general interesado en forma parte del evento virtual. Para participar, los interesados deberán completar un formulario de inscripción con sus datos personales.

Notas relacionadas
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

LEER MÁS
Admisión San Marcos 2026-II: cómo inscribirse al examen, fechas, requisitos y lista de carreras disponibles en la UNMSM

Admisión San Marcos 2026-II: cómo inscribirse al examen, fechas, requisitos y lista de carreras disponibles en la UNMSM

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

LEER MÁS
Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Economía

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

Precio de combustibles HOY 14 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025