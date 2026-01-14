UNMSM reunirá expertos en economía y contará con el Premio Nobel, Robert Aumann, en su seminario 2026

El seminario realizado por la UNMSM tendrá como invitado especial al Premio Nobel de Economía, Robert Aumann. | Foto: composición LR/UNMSM/The Times of Israel

El seminario realizado por la UNMSM tendrá como invitado especial al Premio Nobel de Economía, Robert Aumann. | Foto: composición LR/UNMSM/The Times of Israel

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización del Seminario Internacional "Economía y finanzas avanzadas en un entorno de incertidumbre – 2026", un evento académico de alto nivel que contará con la conferencia central del Premio Nobel de Economía 2005, Robert Aumann, reconocido referente mundial en teoría de juegos y economía del comportamiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El seminario tendrá una duración de cuatro días. Foto: UNMSM

¿Cuándo se realizará el Seminario Internacional de Economía y Finanzas en la UNMSM?

A través de la Facultad de Ciencias Matemáticas (FCM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) busca abordar temas vinculados a la economía convencional y a la economía del comportamiento, en un espacio académico que será moderado por un especialista sanmarquino. La iniciativa tiene como propósito promover el diálogo interdisciplinario y fortalecer el análisis crítico frente a los desafíos económicos contemporáneos, en un contexto marcado por la incertidumbre y la complejidad de los mercados globales.

TE RECOMENDAMOS PETRÓLEO Y VENEZUELA TRAS LA INTERVENCIÓN: QUÉ PUEDE PASAR CON LOS PRECIOS DEL CRUDO | #ECONOW

El Seminario Internacional "Economía y finanzas avanzadas en un entorno de incertidumbre" se desarrollará del 19 al 23 de enero de 2026 y tendrá una duración de cuatro días. Esta iniciativa fortalece la proyección académica internacional de la Decana de América y amplía los espacios de intercambio de conocimiento especializado entre la comunidad universitaria y destacados expertos del ámbito económico y financiero.

En ese sentido, Robert Aumann, reconocido matemático israelí y Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2005, será el invitado especial este 21 de enero en el seminario internacional para compartir su experiencia y contribuciones fundamentales a la teoría de juegos y al análisis económico contemporáneo.

PUEDES VER: Grupo de postulantes a San Marcos no tendrán una vacante en el examen de admisión a pesar de lograr un puntaje aprobatorio

¿Cómo se puede inscribir al seminario?

Como parte de su propuesta formativa, el seminario abordará áreas de especialización vinculadas a modelos matemáticos aplicados al análisis económico y financiero, con el objetivo de comprender y evaluar la toma de decisiones, la gestión del riesgo y el comportamiento de los mercados en contextos de alta incertidumbre.

Por otro lado, el seminario está dirigido a estudiantes y egresados de la UNMSM, así como al público en general interesado en forma parte del evento virtual. Para participar, los interesados deberán completar un formulario de inscripción con sus datos personales.