Universiades peruanas destacan por su nivel académico y de investigación en prestigioso ranking 2026. | Foto: Andina

El QS World University Rankings 2026 incluyó a diversas universidades del Perú dentro de su clasificación global, elaborada a partir de indicadores académicos y de desempeño institucional. Esta lista internacional evalúa a más de 1.500 casas de estudio a nivel mundial, permitiendo ubicar a las universidades peruanas dentro del listado de las mejores universidades del mundo, según sus métricas comparativas.

En esta edición, nueve universidades peruanas aparecen distribuidas en distintos rangos de la tabla general, reflejando resultados diferenciados en aspectos como investigación, reputación académica, empleabilidad y proyección internacional, de acuerdo con la metodología aplicada por la consultora responsable del estudio.

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores del mundo

El QS World University Rankings 2026 incluyó a más de 1.500 universidades de distintas regiones, incorporando instituciones de más de 100 países. Dentro de esta edición, Perú registra nueve universidades clasificadas, las cuales figuran en diferentes rangos de la tabla global.

La presencia de estas casas de estudio peruanas responde a mediciones estandarizadas que analizan desempeño académico, producción investigativa, empleabilidad y otros indicadores comparables a nivel internacional, permitiendo observar su ubicación relativa dentro del sistema universitario mundial.

Universidades peruanas destacan en el QS World University Rankings 2026

De acuerdo con la edición 2026 de la clasificación QS, las universidades peruanas que aparecen entre las mejores 1.500 del mundo son las siguientes:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) : ubicada en el puesto 345, con un puntaje general de 41,7.

: ubicada en el puesto 345, con un puntaje general de 41,7. Universidad Nacional Mayor de San Marcos : situada en el rango 951–1000.

: situada en el rango 951–1000. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) : clasificada en el rango 1001–1200.

: clasificada en el rango 1001–1200. Universidad Científica del Sur : ubicada en el rango 1201–1400.

: ubicada en el rango 1201–1400. Universidad Nacional de Ingeniería ( UNI ) : presente en el rango 1201–1400.

UNI : presente en el rango 1201–1400. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) : situada en el rango 1201–1400.

: situada en el rango 1201–1400. Universidad de Lima : clasificada en el rango 1201–1400.

: clasificada en el rango 1201–1400. Universidad Nacional Agraria La Molina : ubicada en el grupo 1401+.

: ubicada en el grupo 1401+. Universidad de Piura: incluida también en el rango 1401+.

Criterios de evaluación para seleccionar a las mejores universidades del mundo

El QS World University Rankings utiliza un sistema de evaluación basado en cinco grandes áreas de medición. La dimensión de Investigación y Descubrimiento concentra el mayor peso, considerando reputación académica y citas por docente. A ello se suma Empleabilidad y Resultados, que analiza la percepción de los empleadores y los resultados laborales de los egresados.

También se evalúa la Experiencia de Aprendizaje, midiendo la proporción entre docentes y estudiantes, junto con el Compromiso Global, que observa redes de investigación internacional y presencia de estudiantes y profesores extranjeros. Finalmente, el componente de Sostenibilidad incorpora indicadores relacionados con gestión institucional y prácticas ambientales y sociales.

Distribución de universidades peruanas por rangos internacionales

Las universidades peruanas incluidas en el ranking QS 2026 se distribuyen en distintos tramos de la clasificación global, reflejando diferencias en puntajes y desempeño por indicador. Mientras una institución se posiciona dentro del top 400, el resto aparece en rangos que van desde el 951 hasta más allá del puesto 1.400, manteniendo presencia dentro del universo evaluado por la consultora internacional.

