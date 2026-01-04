HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de ingeniería

Además, la rectora Jeri Ramón informó sobre la regulación del ciclo cero en San Marcos, lo que permitirá a estudiantes adelantar cursos, que se dictarán de forma presencial sin requerir laboratorios.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tendrá Escuela de Inteligencia Artificial.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tendrá Escuela de Inteligencia Artificial. | Difusión | Composición LR

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobó la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que estará adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. La decisión se adoptó durante una sesión ordinaria en la que se abordaron diversos acuerdos vinculados a la gestión académica e institucional.

La aprobación forma parte del Acta N.° 147, documento que reúne las decisiones tomadas por el máximo órgano de gobierno universitario, orientadas a actualizar la oferta académica y atender las demandas actuales del desarrollo tecnológico. El acuerdo señala que la creación de la nueva escuela será elevada a la Asamblea Universitaria para su evaluación y aprobación final, conforme a los procedimientos institucionales.

¿Qué más informó la Asamblea Universitaria?

Durante la sesión, la rectora, Jeri Ramón, informó sobre la emisión de una resolución que regula el ciclo cero o ciclo de verano, el cual permitirá a los estudiantes adelantar uno o más cursos, siempre que estos no requieran el uso de laboratorios. De acuerdo con lo establecido, los cursos se dictarán de manera presencial.

La implementación y supervisión del ciclo cero estará a cargo de cada facultad, bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico, instancia responsable de verificar el cumplimiento de los estándares académicos y las disposiciones internas de la universidad.

San Marcos tendrá nueva carrera de ingeniería

La UNMSM aprobó la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, una nueva carrera adscrita a la Facultad de Ingeniería Industrial, orientada a atender la brecha de infraestructura, logística y movilidad sostenible que enfrenta el país. La iniciativa busca formar profesionales especializados en el diseño, gestión y operación de sistemas de transporte, con énfasis en el desarrollo ferroviario y soluciones sostenibles.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Rectoral N.° 014404-2025-R/UNMSM, aprobada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2025. El proyecto contempla, además, el establecimiento de convenios estratégicos con universidades y centros tecnológicos de prestigio internacional en Europa, Asia y Latinoamérica, con el fin de fortalecer la formación académica y la investigación en el sector.

