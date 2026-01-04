El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobó la creación de la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial, que estará adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. La decisión se adoptó durante una sesión ordinaria en la que se abordaron diversos acuerdos vinculados a la gestión académica e institucional.

La aprobación forma parte del Acta N.° 147, documento que reúne las decisiones tomadas por el máximo órgano de gobierno universitario, orientadas a actualizar la oferta académica y atender las demandas actuales del desarrollo tecnológico. El acuerdo señala que la creación de la nueva escuela será elevada a la Asamblea Universitaria para su evaluación y aprobación final, conforme a los procedimientos institucionales.

¿Qué más informó la Asamblea Universitaria?

Durante la sesión, la rectora, Jeri Ramón, informó sobre la emisión de una resolución que regula el ciclo cero o ciclo de verano, el cual permitirá a los estudiantes adelantar uno o más cursos, siempre que estos no requieran el uso de laboratorios. De acuerdo con lo establecido, los cursos se dictarán de manera presencial.

La implementación y supervisión del ciclo cero estará a cargo de cada facultad, bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico, instancia responsable de verificar el cumplimiento de los estándares académicos y las disposiciones internas de la universidad.

San Marcos tendrá nueva carrera de ingeniería

La UNMSM aprobó la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, una nueva carrera adscrita a la Facultad de Ingeniería Industrial, orientada a atender la brecha de infraestructura, logística y movilidad sostenible que enfrenta el país. La iniciativa busca formar profesionales especializados en el diseño, gestión y operación de sistemas de transporte, con énfasis en el desarrollo ferroviario y soluciones sostenibles.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Rectoral N.° 014404-2025-R/UNMSM, aprobada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2025. El proyecto contempla, además, el establecimiento de convenios estratégicos con universidades y centros tecnológicos de prestigio internacional en Europa, Asia y Latinoamérica, con el fin de fortalecer la formación académica y la investigación en el sector.

