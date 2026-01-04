HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inicia este 5 de enero las inscripciones para su Proceso de Admisión de Posgrado 2026-I, dirigido a profesionales nacionales y extranjeros.

Las especialidades que ofrece la UNMSM son de Ingeniería, Salud, Humanidades, etc.
Las especialidades que ofrece la UNMSM son de Ingeniería, Salud, Humanidades, etc. | Foto: composición LR/ UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la apertura de las inscripciones para su Proceso de Admisión de Posgrado 2026-I. A través de la Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP), la institución busca convocar a profesionales nacionales y extranjeros interesados en especializarse en una de las casas de estudios más prestigiosas del Perú y la región.

La relación de postulantes admitidos será publicada en el portal web de la Unidad de Posgrado respectiva de la facultad a la que se postula o enviada al correo electrónico de cada ingresante.

¿Cuándo inician las inscripciones en la UNMSM?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la universidad, las fechas más importantes que los postulantes deben tener en cuenta son:

  • Inscripción y envío de expedientes: del 5 de enero al 2 de abril de 2026.
  • Examen de conocimientos: hasta el 4 de abril.
  • Entrevistas personales y evaluación: entre el 5 y el 7 de abril.
  • Publicación de resultados: 9 de abril de 2026.
  • Inicio de clases: 15 de abril de 2026.

Requisitos para postular a una maestría o doctorado en la UNMSM

Los aspirantes deberán realizar el pago por derecho de inscripción a través de la plataforma San Market UNMSM y se completan utilizando Banco BCP (presencial o banca digital) o Yape (aplicación móvil) al número de cuenta de la universidad.

Posteriormente, deberán registrar sus datos en la plataforma virtual de la universidad y adjuntar la documentación requerida, que incluye el comprobante de pago, el grado académico correspondiente y el proyecto de investigación (en el caso de doctorados). Una vez que finalice el registro de datos se generará su código de postulante.

Los postulantes también deberán cumplir con las evaluaciones correspondientes. En el programa de Doctorado se deberá realizar un examen de aptitud, sustentación de un proyecto de investigación y evaluación de expediente. Mientras que en el de Maestría se hará un examen de aptitud, evaluación de expediente y entrevista personal.

UNSMSM ofrece cursos de maestrías y doctorados

Para este ciclo, la UNMSM pone a disposición una amplia variedad de programas distribuidos en sus cinco áreas del conocimiento:

  • Ciencias de la Salud: programas en Medicina, Psicología, Odontología, entre otros.
  • Ciencias Básicas: especializaciones en Biología, Física y Matemáticas.
  • Ingenierías: diversas ramas para la innovación tecnológica.
  • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales: Derecho, Educación, Literatura y más.
  • Ciencias Económicas y de la Gestión: enfocadas en la administración y la economía global.
