San Marcos ofrece 78 carreras para sus miles de postulantes al proceso de Admisión 2026-II | Composición LR | Laura Gamero / La República

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicó a través de sus canales principales las fechas de inscripción para el examen de admisión 2026-II, así como los días en los que se celebrará la masiva prueba de la casa de estudios. Así, los postulantes podrán registrarse y competir para acceder a una vacante en la carrera profesional de su elección, según lo establecido.

Cabe señalar que, para poder inscribirse, los postulantes deben adquirir el Reglamento de Admisión y luego pagar el derecho de inscripción, el cual tendrá costos diferentes tanto si el estudiante egresó de un colegio particular como nacional.

Fechas del Examen de Admisión San Marcos 2026-II

El Examen de Admisión San Marcos 2026-II se realizará en las siguientes fechas:

Sábado 7 de marzo de 2026 - Área D (ciencias económicas y de la gestión)

- Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales) Domingo 8 de marzo de 2026 - Área B (ciencias básicas)

- Área C (ingenierías) Sábado 14 de marzo de 2026 Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana) Domingo 15 de marzo de 2026 Escuela Profesional de Medicina Humana

¿Cómo inscribirte al Examen de Admisión San Marcos 2026-II?

Para inscribirte al examen de admisión San Marcos 2026-II, debes tener en cuenta lo siguiente:

Adquirir el Reglamento de Admisión en el Banco de la Nación o Págalo.pe (código:9516), costo: S/70

Esperar 6 horas tras haber realizado la operación

Si vienes de una I.E. privada, pagar el derecho de inscripción de S/800 (código: 9502)

Si vienes de una I.E. pública, pagar el derecho de inscripción de S/400 (código: 9501)

Según informó la universidad, por ahora, el link de inscripción no se encuentra habilitado; por lo que los alumnos solo pueden realizar los pagos hasta esta etapa.

Fechas de inscripción Examen de Admisión San Marcos 2026-II

De acuerdo a la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA), las fechas de inicio y finalización del examen son las siguientes:

A, B, C, D, E, F: del 5 al 18 de enero de 2026

G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O: del 19 de enero al 1 de febrero de 2026

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: del 2 al 15 de febrero de 2026

Rezagados de todas las letras: del 16 al 26 de febrero de 2026

San Marcos tiene 78 carreras disponibles para los postulantes

La UNMSM organiza sus carreras profesionales en 5 áreas, distribuidas las 78 carreras de pregrado. Al respecto, conoce algunas de las profesiones que se pueden encontrar.

Área A: ciencias de la salud

Ciencias de los alimentos

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Medicina Humana

Obstetricia

Medicina veterinaria

Nutrición

Odontología

Psicología

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana

Tecnología Médica

Toxicología

Área B: ciencias básicas

Ciencias biológicas

Computación científica

Estadística

Genética y Biotecnología

Ingeniería Mecánica de Fluidos

Investigación Operativa

Microbiología y Parasitología

Física

Matemática

Área C: ingenierías

Arquitectura y Urbanismo

Ciencia de la Computación

Ingeniería Civil

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo

Ingeniería de Sistemas

ingeniería de Software

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Área D: ciencias económicas y de la gestión

Administración

Administración de la gastronomía

Economía

Contabilidad

Gestión tributaria

Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales

Filosofía

Derecho

Comunicación social

Literatura

Conservación y restauración

