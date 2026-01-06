HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 06 de enero | LR+ Noticias

Sociedad

Admisión San Marcos 2026-II: cómo inscribirse al examen, fechas, requisitos y lista de carreras disponibles en la UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que los postulantes ya pueden inscribirse al Examen de Admisión 2026-II. Recuerda que, primero, debes adquirir el Reglamento de Admisión y luego pagar el derecho de inscripción. 

San Marcos ofrece 78 carreras para sus miles de postulantes al proceso de Admisión 2026-II
San Marcos ofrece 78 carreras para sus miles de postulantes al proceso de Admisión 2026-II | Composición LR | Laura Gamero / La República

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicó a través de sus canales principales las fechas de inscripción para el examen de admisión 2026-II, así como los días en los que se celebrará la masiva prueba de la casa de estudios. Así, los postulantes podrán registrarse y competir para acceder a una vacante en la carrera profesional de su elección, según lo establecido.

Cabe señalar que, para poder inscribirse, los postulantes deben adquirir el Reglamento de Admisión y luego pagar el derecho de inscripción, el cual tendrá costos diferentes tanto si el estudiante egresó de un colegio particular como nacional.

TE RECOMENDAMOS

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

lr.pe

Fechas del Examen de Admisión San Marcos 2026-II

El Examen de Admisión San Marcos 2026-II se realizará en las siguientes fechas:

Sábado 7 de marzo de 2026- Área D (ciencias económicas y de la gestión)
- Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)
Domingo 8 de marzo de 2026- Área B (ciencias básicas)
- Área C (ingenierías)
Sábado 14 de marzo de 2026 Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
Domingo 15 de marzo de 2026Escuela Profesional de Medicina Humana

PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

lr.pe

¿Cómo inscribirte al Examen de Admisión San Marcos 2026-II?

Para inscribirte al examen de admisión San Marcos 2026-II, debes tener en cuenta lo siguiente:

  • Adquirir el Reglamento de Admisión en el Banco de la Nación o Págalo.pe (código:9516), costo: S/70
  • Esperar 6 horas tras haber realizado la operación
  • Si vienes de una I.E. privada, pagar el derecho de inscripción de S/800 (código: 9502)
  • Si vienes de una I.E. pública, pagar el derecho de inscripción de S/400 (código: 9501)

Según informó la universidad, por ahora, el link de inscripción no se encuentra habilitado; por lo que los alumnos solo pueden realizar los pagos hasta esta etapa.

PUEDES VER: Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: escolares hasta cuarto año y universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados

lr.pe

Fechas de inscripción Examen de Admisión San Marcos 2026-II

De acuerdo a la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA), las fechas de inicio y finalización del examen son las siguientes:

  • A, B, C, D, E, F: del 5 al 18 de enero de 2026
  • G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O: del 19 de enero al 1 de febrero de 2026
  • P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: del 2 al 15 de febrero de 2026
  • Rezagados de todas las letras: del 16 al 26 de febrero de 2026

San Marcos tiene 78 carreras disponibles para los postulantes

La UNMSM organiza sus carreras profesionales en 5 áreas, distribuidas las 78 carreras de pregrado. Al respecto, conoce algunas de las profesiones que se pueden encontrar.

Área A: ciencias de la salud

  • Ciencias de los alimentos
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Medicina Humana
  • Obstetricia
  • Medicina veterinaria
  • Nutrición
  • Odontología
  • Psicología
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
  • Tecnología Médica
  • Toxicología

Área B: ciencias básicas

  • Ciencias biológicas
  • Computación científica
  • Estadística
  • Genética y Biotecnología
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos
  • Investigación Operativa
  • Microbiología y Parasitología
  • Física
  • Matemática

Área C: ingenierías

  • Arquitectura y Urbanismo
  • Ciencia de la Computación
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo
  • Ingeniería de Sistemas
  • ingeniería de Software
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica

Área D: ciencias económicas y de la gestión

  • Administración
  • Administración de la gastronomía
  • Economía
  • Contabilidad
  • Gestión tributaria

Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales

  • Filosofía
  • Derecho
  • Comunicación social
  • Literatura
  • Conservación y restauración

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

LEER MÁS
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: escolares hasta cuarto año y universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados

Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: escolares hasta cuarto año y universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

Detienen a familia peruana en Aeropuerto Jorge Chávez por comprar pasajes con tarjeta clonada de alto funcionario del Estado

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Condenan a tres años de prisión a suboficial PNP que envenenó a dos perros en San Martín de Porres

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025