Admisión San Marcos 2026-II: cómo inscribirse al examen, fechas, requisitos y lista de carreras disponibles en la UNMSM
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que los postulantes ya pueden inscribirse al Examen de Admisión 2026-II. Recuerda que, primero, debes adquirir el Reglamento de Admisión y luego pagar el derecho de inscripción.
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicó a través de sus canales principales las fechas de inscripción para el examen de admisión 2026-II, así como los días en los que se celebrará la masiva prueba de la casa de estudios. Así, los postulantes podrán registrarse y competir para acceder a una vacante en la carrera profesional de su elección, según lo establecido.
Cabe señalar que, para poder inscribirse, los postulantes deben adquirir el Reglamento de Admisión y luego pagar el derecho de inscripción, el cual tendrá costos diferentes tanto si el estudiante egresó de un colegio particular como nacional.
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea
Fechas del Examen de Admisión San Marcos 2026-II
El Examen de Admisión San Marcos 2026-II se realizará en las siguientes fechas:
|Sábado 7 de marzo de 2026
|- Área D (ciencias económicas y de la gestión)
- Área E (humanidades y ciencias jurídicas y sociales)
|Domingo 8 de marzo de 2026
|- Área B (ciencias básicas)
- Área C (ingenierías)
|Sábado 14 de marzo de 2026
|Área A (ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
|Domingo 15 de marzo de 2026
|Escuela Profesional de Medicina Humana
UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería
¿Cómo inscribirte al Examen de Admisión San Marcos 2026-II?
Para inscribirte al examen de admisión San Marcos 2026-II, debes tener en cuenta lo siguiente:
- Adquirir el Reglamento de Admisión en el Banco de la Nación o Págalo.pe (código:9516), costo: S/70
- Esperar 6 horas tras haber realizado la operación
- Si vienes de una I.E. privada, pagar el derecho de inscripción de S/800 (código: 9502)
- Si vienes de una I.E. pública, pagar el derecho de inscripción de S/400 (código: 9501)
Según informó la universidad, por ahora, el link de inscripción no se encuentra habilitado; por lo que los alumnos solo pueden realizar los pagos hasta esta etapa.
Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: escolares hasta cuarto año y universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados
Fechas de inscripción Examen de Admisión San Marcos 2026-II
De acuerdo a la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA), las fechas de inicio y finalización del examen son las siguientes:
- A, B, C, D, E, F: del 5 al 18 de enero de 2026
- G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O: del 19 de enero al 1 de febrero de 2026
- P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: del 2 al 15 de febrero de 2026
- Rezagados de todas las letras: del 16 al 26 de febrero de 2026
San Marcos tiene 78 carreras disponibles para los postulantes
La UNMSM organiza sus carreras profesionales en 5 áreas, distribuidas las 78 carreras de pregrado. Al respecto, conoce algunas de las profesiones que se pueden encontrar.
Área A: ciencias de la salud
- Ciencias de los alimentos
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Medicina Humana
- Obstetricia
- Medicina veterinaria
- Nutrición
- Odontología
- Psicología
- Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
- Tecnología Médica
- Toxicología
Área B: ciencias básicas
- Ciencias biológicas
- Computación científica
- Estadística
- Genética y Biotecnología
- Ingeniería Mecánica de Fluidos
- Investigación Operativa
- Microbiología y Parasitología
- Física
- Matemática
Área C: ingenierías
- Arquitectura y Urbanismo
- Ciencia de la Computación
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo
- Ingeniería de Sistemas
- ingeniería de Software
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Agua y Tecnología de Tratamientos
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
Área D: ciencias económicas y de la gestión
- Administración
- Administración de la gastronomía
- Economía
- Contabilidad
- Gestión tributaria
Área E: humanidades y ciencias jurídicas y sociales
- Filosofía
- Derecho
- Comunicación social
- Literatura
- Conservación y restauración
