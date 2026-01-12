HOYSuscripcion LR Focus

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

El exministro de Educación Idel Vexler advierte que, desde 2025, los estudiantes de colegios públicos continúan con menos semanas de clases, lo que acentúa la pérdida de tiempo pedagógico para más de 6 millones de escolares.

Minedu recorta semanas de clases en colegios públicos
Minedu recorta semanas de clases en colegios públicos | La República | Marco Cotrina

El calendario escolar 2026 volverá a recortar semanas efectivas de clases para los estudiantes de colegios públicos. El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, que establece que el año escolar 2026 comenzará el 16 de marzo y culminará el 18 de diciembre, con un total de 36 semanas lectivas y ocho de gestión.

El diseño repite el esquema aplicado en 2025, cuando las clases se iniciaron el 17 de marzo y concluyeron el 19 de diciembre, también con 36 semanas de clases. La diferencia se hace más evidente al compararlo con el año escolar 2024, cuando el ciclo comenzó el 11 de marzo y finalizó el 20 de diciembre, acumulando 39 semanas lectivas y cuatro semanas de gestión, es decir, tres semanas más que en los dos años posteriores. Este diseño implica una pérdida neta de tiempo pedagógico que afecta principalmente a la educación pública, donde estudian más de 6 millones de alumnos.

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Calendario escolar 2026, según Minedu.

Calendario escolar 2026, según Minedu.

Docentes universitarios sin maestría ni doctorado podrán seguir dictando clases tras ley del Congreso

lr.pe

Para el exministro de Educación Idel Vexler, esta reducción no es un hecho aislado, sino el resultado de una decisión sostenida de priorizar semanas de gestión administrativa sobre el tiempo efectivo de aprendizaje. El mes de marzo contempla dos semanas destinadas a gestión docente, que se suman a otras semanas similares distribuidas a lo largo del año. Según explicó, el año escolar podría iniciar sin inconvenientes el 9 de marzo, recuperando al menos una semana de clases sin afectar los procesos internos del sistema educativo.

Colegios públicos pierden más días de clases

Vexler recordó que desde inicios de los años 2000 se impulsó una reforma orientada a optimizar el calendario escolar, luego de comprobarse que en el ámbito rural apenas se alcanzaban unas 500 horas anuales y en el urbano alrededor de 700. “Esto en líneas generales ha venido funcionando más de 20 años en el Perú. 25 años”, señaló a La República, al referirse a esa política pública que buscó reducir interrupciones y ampliar el número de horas lectivas.

Como parte de ese proceso, se fijaron metas mínimas de horas anuales por nivel educativo: “900 horas en inicial, 1.100 horas en primaria y 1.200 horas en secundaria”. El objetivo era garantizar continuidad pedagógica y reducir la brecha frente a la educación privada, donde las jornadas suelen ser más extensas y el calendario menos fragmentado.

Sin embargo, el calendario vigente para 2025 y 2026 se aparta de ese enfoque. Además del inicio tardío de clases, el cronograma contempla semanas de gestión en marzo y diciembre, así como pausas al cierre de los distintos periodos del año escolar. Para Vexler, con dos semanas de gestión al año sería suficiente, pero el esquema actual multiplica estas jornadas y termina generando semanas sin clases para los estudiantes.

Sunedu elimina mención de estas modalidades de estudio en diplomas de universidades e instituciones de educación superior

lr.pe

¿Cómo afectan los feriados y los días no laborables?

A esta situación se suma el impacto de los 16 feriados nacionales y la creación de nuevos días no laborables, que en los colegios públicos implican suspensión de actividades académicas, a diferencia de muchas instituciones privadas, donde las clases se mantienen.

En conjunto, estas decisiones provocan, según el exministro, una pérdida mínima de tres semanas de clases en promedio para los alumnos del sistema público, un patrón que ya se registró en el año escolar 2025 pese a las críticas de especialistas y exfuncionarios del sector.

La brecha se amplía al considerar la jornada diaria. Mientras los colegios privados suelen iniciar el año escolar el primer día útil de marzo y dictan clases continuas de mañana y tarde, en la educación pública predominan horarios más cortos y fragmentados, afectados por actividades administrativas y suspensiones recurrentes.

Impacto educativo y propuestas

Más allá del calendario, Vexler advirtió que la reducción del tiempo lectivo no solo impacta en los aprendizajes, sino también en la convivencia escolar. Señaló la necesidad de reforzar áreas como formación personal, ciudadana y cívica, así como historia, geografía y economía desde la primaria. También alertó sobre el debilitamiento de la disciplina escolar y del acompañamiento socioemocional. “Los alumnos en los colegios tienen derechos, pero no tienen deberes”, afirmó al referirse al aumento de la indisciplina y los casos de bullying.

El exministro también cuestionó las limitaciones en infraestructura educativa. Indicó que el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de los colegios es insuficiente y llega tarde, lo que impide que los locales estén en condiciones adecuadas al inicio del año escolar. Con montos reducidos por institución, señaló, no es posible atender necesidades básicas como servicios higiénicos, electricidad o aulas seguras.

Frente a este escenario, Vexler propone adelantar el inicio del año escolar al 9 de marzo, reducir las semanas de gestión a pocos días estrictamente necesarios y revisar la aplicación de los días no laborables en el sector educativo. Estas medidas, sostuvo, permitirían recuperar semanas lectivas y retomar la lógica de optimización del tiempo de estudio que rigió durante más de dos décadas.

