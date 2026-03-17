Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

Debido a que incumplieron con el Pacto Ético Electoral, el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amonestó formalmente al partido político Podemos Perú por la actuación de dos de sus integrantes que participan en las elecciones del próximo 12 de abril.

De acuerdo con el Tribunal de Honor, el candidato presidencial José Luna y la candidata al Senado, Cecilia García, aparecen en videos difundidos por redes sociales expresando comentarios tendenciosos y ofensivos contra otros postulantes a la presidencia y sus respectivas agrupaciones políticas.

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“A través de la red social Tiktok, los candidatos en mención; así como los simpatizantes de Podemos Perú, realizan videos que -en su mayoría- transmiten acusaciones, calificativos inapropiados y comentarios ofensivos con el objetivo de atacar a distintos candidatos presidenciales y sus partidos”, señala la resolución del Tribunal de Honor.

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El colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, integrado Mariela Noles, Carol Zavaleta y Oscar Salazar, precisó que estos comportamientos descritos resultan contrarios a los compromisos n°1, n°2, n°6 del Pacto Ético Electoral que fue firmado por las organizaciones políticas.

Recordó que el 19 de diciembre del 2025, José Luna, en representación de Podemos Perú, suscribió el Pacto Ético Electoral, el cual obliga a las agrupaciones políticas, candidatos, afiliados, adherentes y simpatizantes a participar del proceso electoral dentro de las líneas del respeto, tolerancia, valores éticos y principios democráticos.

De esta manera, el Tribunal de Honor del JNE, en el marco de sus funciones fiscalizadoras y orientadoras, respondió que realiza un seguimiento constante de las actuaciones de los partidos políticos y los candidatos inscritos en las elecciones generales, con la finalidad de encauzar tales hechos dentro del marco de la ética y el respeto de los derechos fundamentales, valores que resultan inherentes a un proceso democrático.

Otro pronunciamiento

El Tribunal de Honor también solicitó a los actores políticos, candidatos, afiliados y simpatizantes de los partidos hacer uso responsable y ético de los medios de comunicación, redes sociales y de la inteligencia artificial durante la campaña electoral.

Y es que tomó conocimiento de que diversos candidatos y sus organizaciones políticas vienen brindando información inexacta durante entrevistas, pronunciamientos y discursos. “Se debe evitar “cualquier acto o campaña de desinformación, difusión de fake news e información exagerada o mal caracterizada”, afirmó.

Un detalle no menor es que, en diciembre último, de las 38 agrupaciones políticas que participan en el proceso electoral, solo 29 firmaron el Pacto Ético Electoral, que es impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones para rechazar los ataques personales, promocionar debates prepositivos y combatir la desinformación.

Entre los nueve partidos políticos que no suscribieron ese documento se encuentran Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Fuerza Libertad (Fiorella Molinelli) y el Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco).

Les siguen Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), el Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), el Partido Frente de la Esperanza (Fernando Olivera) y Ciudadanos por el Perú (sin candidato presidencial) y Un Camino Diferente (Rosario Fernández). Precisamente, la última candidata acudió al evento de la firma, pero en su breve discurso señaló que lo iba a hacer porque “la ética no se firma, se practica”.