Zelenski dice que Ucrania recibe menos armas en medio de la guerra en Irán y pide activar crédito millonario de la UE

La visita a España, la cuarta desde el inicio de la invasión en 2022, incluirá también un encuentro con el rey Felipe VI. | Foto: AFP

La visita a España, la cuarta desde el inicio de la invasión en 2022, incluirá también un encuentro con el rey Felipe VI. | Foto: AFP

Volodímir Zelenski advirtió este miércoles 18 de marzo que Ucrania está recibiendo menos suministros militares debido a la guerra en Irán, lo que agrava la situación en el frente ante la invasión rusa. Durante una visita oficial a Madrid, el mandatario señaló que, aunque la ayuda no se ha detenido, la reducción responde a la creciente demanda global de armamento por el conflicto en Medio Oriente.

En una rueda de prensa junto al jefe de Estado español, Pedro Sánchez, Zelenski insistió en que la defensa de su país depende en gran medida de la aprobación del crédito de 90.000 millones de euros de la Unión Europea, actualmente bloqueado por Hungría. Adicionalmente, alertó de la escasez de misiles antiaéreos, en medio de la “competencia” con otros países que también requieren estos sistemas ante la escalada bélica internacional.

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Paquete de sanciones de la UE a Rusia

El bloqueo de Hungría al financiamiento está vinculado a sus exigencias sobre el funcionamiento del oleoducto Druzhba, que conecta a Rusia con Europa central a través de territorio ucraniano. Budapest ha advertido que no aprobará un nuevo paquete de sanciones contra Moscú ni permitirá emitir deuda para financiar el crédito mientras no se restablezca el flujo de petróleo.

Ante esta situación, el residente del Palacio Mariyinsky se comprometió a reparar la infraestructura dañada por ataques rusos y calificó de “injusto” el bloqueo de fondos. También, sostuvo que no existe alternativa a ese apoyo económico y denunció que el Kremlin está utilizando los ingresos del levantamiento parcial de sanciones petroleras para financiar su ofensiva militar.

Uno de los temas centrales en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas será el desbloqueo del crédito millonario. Foto: AFP

España destinará ayuda a Ucrania

Durante el encuentro en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ratificó que su nación destinará 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania en 2026. Parte de estos recursos se enfocará en impulsar la coproducción de material de defensa, como drones, radares y misiles, en colaboración con la industria ucraniana.

Asimismo, destacó que esta cooperación permitirá fortalecer la capacidad tecnológica de ambos países, mientras que Zelenski subrayó la importancia de compartir conocimientos adquiridos durante la guerra. Además, se firmaron acuerdos en otros ámbitos como el ferroviario, energético y sanitario, en el marco de una estrategia más amplia de apoyo a la reconstrucción ucraniana.