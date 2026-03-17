Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo Sánchez: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar
Luego de 21 días, el presidente José María Balcázar volvió a tomar la juramentación de su nuevo primer ministro y los 18 miembros del gabinete ministerial que lo acompañarán. Ahora, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Enrique Arroyo Sánchez, deberá acudir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.
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El presidente de la República, José María Balcázar, volvió a tomar juramento de su nuevo gabinete ministerial luego de 21 días. Esta vez, ya no será dirigido por Denisse Miralles, quien renunció al mediodía de este martes 17 de marzo. El nuevo gabinete ministerial estará encabezado por el exministro de Vivienda, Luis Enrique Arroyo Sánchez.
Tras la juramentación, el nuevo Consejo de Ministros deberá acudir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y continuar con los trabajos que dejó la anterior gestión en medio de la crisis del gasn GNV e inseguridad ciudadana.
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Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo: estos son los nuevos ministros
|Nombres
|Ministerio
|Luis Enrique Arroyo Sánchez
|Presidencia del Consejo de Ministros
|Hugo de Zela
|Relaciones Exteriores
|Alberto Díaz
|Defensa
|Rodolfo Acuña
|Economía y Finanzas
|Juan Carlos Velasco
|Salud
|José Mercedes Zapata
|Interior
|Luis Jiménez Porras
|Justicia y Derechos Humanos
|María Cuadros Espinoza
|Educación
|Felipe César Meza Millán
|Desarrollo Agrario y Riego
|Óscar Fausto Fernández Cáceres
|Trabajo y Promoción del Empleo
|César Quispe Luján
|Producción
|José Fernando Reyes Llanos
|Comercio Exterior y Turismo
|Aldo Prieto Barrera
|MTC
|Wilder Sifuentes Quilcate
|Vivienda, Construcción y Saneamiento
|Angelo Victorino Alfaro Lombardi
|Energía y Minas
|Edith Pariona Valer
|Mujer y Poblaciones Vulnerables
|Nelly Paredes Castillo
|Ambiente
|Fátima Soraya Altabás Kajatt
|Cultura
|Lily Norka Vásquez Dávila
|Desarrollo e Inclusión Social
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