Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo Sánchez: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, volvió a tomar juramento de su nuevo gabinete ministerial luego de 21 días. Esta vez, ya no será dirigido por Denisse Miralles, quien renunció al mediodía de este martes 17 de marzo. El nuevo gabinete ministerial estará encabezado por el exministro de Vivienda, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Tras la juramentación, el nuevo Consejo de Ministros deberá acudir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y continuar con los trabajos que dejó la anterior gestión en medio de la crisis del gasn GNV e inseguridad ciudadana.

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Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo: estos son los nuevos ministros

Nombres Ministerio Luis Enrique Arroyo Sánchez Presidencia del Consejo de Ministros Hugo de Zela Relaciones Exteriores Alberto Díaz Defensa Rodolfo Acuña Economía y Finanzas Juan Carlos Velasco Salud José Mercedes Zapata Interior Luis Jiménez Porras Justicia y Derechos Humanos María Cuadros Espinoza Educación Felipe César Meza Millán Desarrollo Agrario y Riego Óscar Fausto Fernández Cáceres Trabajo y Promoción del Empleo César Quispe Luján Producción José Fernando Reyes Llanos Comercio Exterior y Turismo Aldo Prieto Barrera MTC Wilder Sifuentes Quilcate Vivienda, Construcción y Saneamiento Angelo Victorino Alfaro Lombardi Energía y Minas Edith Pariona Valer Mujer y Poblaciones Vulnerables Nelly Paredes Castillo Ambiente Fátima Soraya Altabás Kajatt Cultura Lily Norka Vásquez Dávila Desarrollo e Inclusión Social



