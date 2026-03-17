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🚨 EN VIVO | Gobierno JURAMENTA NUEVO GABINETE tras RENUNCIA de DENISSE MIRALLES a la PCM #HLR

Política

Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo Sánchez: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Luego de 21 días, el presidente José María Balcázar volvió a tomar la juramentación de su nuevo primer ministro y los 18 miembros del gabinete ministerial que lo acompañarán. Ahora, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Enrique Arroyo Sánchez, deberá acudir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia
Estos son los nuevos ministros de José María Balcázar. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, volvió a tomar juramento de su nuevo gabinete ministerial luego de 21 días. Esta vez, ya no será dirigido por Denisse Miralles, quien renunció al mediodía de este martes 17 de marzo. El nuevo gabinete ministerial estará encabezado por el exministro de Vivienda, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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Tras la juramentación, el nuevo Consejo de Ministros deberá acudir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y continuar con los trabajos que dejó la anterior gestión en medio de la crisis del gasn GNV e inseguridad ciudadana.

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Nuevo gabinete de Luis Enrique Arroyo: estos son los nuevos ministros

NombresMinisterio
Luis Enrique Arroyo SánchezPresidencia del Consejo de Ministros
Hugo de ZelaRelaciones Exteriores
Alberto DíazDefensa
Rodolfo AcuñaEconomía y Finanzas
Juan Carlos VelascoSalud
José Mercedes ZapataInterior
Luis Jiménez PorrasJusticia y Derechos Humanos
María Cuadros EspinozaEducación
Felipe César Meza MillánDesarrollo Agrario y Riego
Óscar Fausto Fernández CáceresTrabajo y Promoción del Empleo
César Quispe LujánProducción
José Fernando Reyes LlanosComercio Exterior y Turismo
Aldo Prieto BarreraMTC
Wilder Sifuentes QuilcateVivienda, Construcción y Saneamiento
Angelo Victorino Alfaro Lombardi Energía y Minas
Edith Pariona ValerMujer y Poblaciones Vulnerables
Nelly Paredes CastilloAmbiente
Fátima Soraya Altabás KajattCultura
Lily Norka Vásquez DávilaDesarrollo e Inclusión Social


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