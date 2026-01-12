HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vacaciones escolares de mayo 2026: Minedu anuncia cambio en fechas a nivel nacional

El Ministerio de Educación ha anunciado el calendario oficial del Año Escolar 2026, que incluye nuevos ajustes en las semanas lectivas y períodos de descanso respecto al año pasado.

El año escolar constará de 36 semanas lectivas organizadas en cuatro bloques, concluyendo el 18 de diciembre.
El año escolar constará de 36 semanas lectivas organizadas en cuatro bloques, concluyendo el 18 de diciembre.

El Ministerio de Educación ha definido el calendario oficial que regirá el Año Escolar 2026 en todo el país, introduciendo ajustes en la organización de las semanas lectivas y de gestión correspondientes para este año. Este esquema establece de manera anticipada las fechas de inicio de clases, los periodos de descanso estudiantil y las jornadas destinadas al trabajo institucional de docentes y directivos.

Dentro de esta planificación, uno de los cambios que genera expectativa corresponde a las fechas de vacaciones escolares del mes de mayo respecto al calendario oficial del año pasado.

PUEDES VER: Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Vacaciones de mayo 2026: fechas oficiales y qué ocurre en los colegios durante ese periodo

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, las vacaciones escolares correspondientes a mayo de 2026 se desarrollarán del lunes 18 al viernes 22 de mayo. Este periodo forma parte del segundo bloque de semanas de gestión y representa el primer descanso del año para los estudiantes.

Durante estos días, no se dictarán clases para los escolares; sin embargo, el personal docente y directivo, de ser necesario, continuará asistiendo a los centros educativos para participar en jornadas de capacitación pedagógica, evaluación de avances y planificación de las siguientes etapas del año escolar.

Tras este periodo, las clases se retomarán el lunes 25 de mayo, dando inicio al segundo bloque lectivo, el cual se extenderá hasta el 24 de julio. El calendario también establece otros descansos a lo largo del año, como las vacaciones de fines de julio e inicios de agosto, así como un breve receso en octubre.

PUEDES VER: Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Minedu anuncia fecha de inicio de clases a nivel nacional

El cronograma oficial del Año Escolar 2026 fija el inicio de clases para el lunes 16 de marzo, fecha en la que los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas retomarán las actividades académicas. Previamente, los colegios desarrollarán un periodo de organización y planificación interna durante las primeras semanas de marzo, sin la presencia de los escolares.

El calendario contempla un total de 36 semanas lectivas distribuidas en cuatro bloques de nueve semanas cada uno, intercalados con semanas de gestión. Este diseño establece que el primer periodo de clases se desarrollará del 16 de marzo al 15 de mayo, marcando el inicio formal del año académico en todo el territorio nacional.

La planificación anual también precisa que las clases concluirán el viernes 18 de diciembre, tras completarse el cuarto bloque lectivo. Luego de ello, se llevará a cabo un último periodo de gestión institucional hasta el cierre del año calendario, destinado a evaluaciones finales y labores administrativas.

