El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente una modificación a la Ley 32251, norma que unifica la regulación de los símbolos patrios y que imponía cambios drásticos en el diseño del dinero nacional. Con esta decisión, se busca corregir una disposición que obligaba al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a rediseñar por completo las monedas y billetes para incluir el Escudo Nacional en lugar del Escudo de Armas, además de incorporar obligatoriamente el lema independentista 'Firme y feliz por la unión'.

Impacto en las dimensiones de la moneda

Uno de los cambios más resaltantes fue la necesidad de aumentar el tamaño físico de las monedas para poder dar cabida a los nuevos elementos gráficos. Este cambio en la dimensión hubiese afectado directamente a los consumidores y a diversos sectores operativos que dependen de medidas estándar. “Si el diámetro de las monedas cambia, todas las máquinas tendrían que ser reconfiguradas, lo que generaría costos adicionales”, indicó Abraham de la Melena, funcionario del BCR.

La modificación aprobada por el Congreso permite que el Banco Central continúe utilizando el Escudo de Armas en el numerario nacional, lo que valida una práctica constante y prolongada en el tiempo que facilita la identificación del dinero. El uso de este símbolo ya está consolidado, por lo que su continuidad garantiza la estabilidad visual y técnica que requiere el sistema monetario para funcionar correctamente.

Riesgos operativos y seguridad contra la falsificación

Respecto a la inclusión del lema nacional, se determinó que su impresión obligatoria resultaba inoportuna debido a los riesgos operativos que conllevaba. Añadir dicho texto en el reverso de los billetes y monedas obligaría a un rediseño total que reduciría el espacio para los motivos principales y podría comprometer el reconocimiento de los elementos de seguridad que aseguran la autenticidad del dinero. “El riesgo que implicaría para la población tener tantas monedas diferentes. También pueden aprovechar los falsificadores y eso podría generar un problema”, agregó de la Melena Ruiz, especialista del BCR.

Prevención de la confusión en el mercado nacional

Otro factor determinante para dar marcha atrás con la obligatoriedad fue la actual circulación de aproximadamente 5 mil millones de monedas, las cuales tienen una vida útil de hasta 30 años. Un cambio de tal magnitud habría provocado la coexistencia de dos familias de monedas con características físicas y visuales notablemente distintas. Esta duplicidad de formatos en el mercado nacional habría generado una confusión entre la población al momento de realizar transacciones diarias.

Restablecimiento de la autonomía del Banco Central

La nueva normativa aprobada establece que la potestad de incluir el lema o el escudo nacional en el futuro quedará bajo la exclusiva decisión del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Con esto, se devuelve al ente emisor la autonomía necesaria para decidir si estos cambios son técnica y económicamente viables, protegiendo así la eficiencia de los sistemas de pago, cajeros automáticos y máquinas de expendio que ya están adaptados al diseño.