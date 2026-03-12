HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP ya no está obligado a aumentar tamaño de moneda.

Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes
Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes | Composición/LR

El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente una modificación a la Ley 32251, norma que unifica la regulación de los símbolos patrios y que imponía cambios drásticos en el diseño del dinero nacional. Con esta decisión, se busca corregir una disposición que obligaba al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a rediseñar por completo las monedas y billetes para incluir el Escudo Nacional en lugar del Escudo de Armas, además de incorporar obligatoriamente el lema independentista 'Firme y feliz por la unión'.

Únete a nuestro canal de política y economía

Impacto en las dimensiones de la moneda

Uno de los cambios más resaltantes fue la necesidad de aumentar el tamaño físico de las monedas para poder dar cabida a los nuevos elementos gráficos. Este cambio en la dimensión hubiese afectado directamente a los consumidores y a diversos sectores operativos que dependen de medidas estándar. “Si el diámetro de las monedas cambia, todas las máquinas tendrían que ser reconfiguradas, lo que generaría costos adicionales”, indicó Abraham de la Melena, funcionario del BCR.

TE RECOMENDAMOS

¿SE ACABA LA CRISIS GNV? BALCÁZAR ANUNCIA FECHA PARA NORMALIZAR EL GAS | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La modificación aprobada por el Congreso permite que el Banco Central continúe utilizando el Escudo de Armas en el numerario nacional, lo que valida una práctica constante y prolongada en el tiempo que facilita la identificación del dinero. El uso de este símbolo ya está consolidado, por lo que su continuidad garantiza la estabilidad visual y técnica que requiere el sistema monetario para funcionar correctamente.

Riesgos operativos y seguridad contra la falsificación

Respecto a la inclusión del lema nacional, se determinó que su impresión obligatoria resultaba inoportuna debido a los riesgos operativos que conllevaba. Añadir dicho texto en el reverso de los billetes y monedas obligaría a un rediseño total que reduciría el espacio para los motivos principales y podría comprometer el reconocimiento de los elementos de seguridad que aseguran la autenticidad del dinero. “El riesgo que implicaría para la población tener tantas monedas diferentes. También pueden aprovechar los falsificadores y eso podría generar un problema”, agregó de la Melena Ruiz, especialista del BCR.

Prevención de la confusión en el mercado nacional

Otro factor determinante para dar marcha atrás con la obligatoriedad fue la actual circulación de aproximadamente 5 mil millones de monedas, las cuales tienen una vida útil de hasta 30 años. Un cambio de tal magnitud habría provocado la coexistencia de dos familias de monedas con características físicas y visuales notablemente distintas. Esta duplicidad de formatos en el mercado nacional habría generado una confusión entre la población al momento de realizar transacciones diarias.

Restablecimiento de la autonomía del Banco Central

La nueva normativa aprobada establece que la potestad de incluir el lema o el escudo nacional en el futuro quedará bajo la exclusiva decisión del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Con esto, se devuelve al ente emisor la autonomía necesaria para decidir si estos cambios son técnica y económicamente viables, protegiendo así la eficiencia de los sistemas de pago, cajeros automáticos y máquinas de expendio que ya están adaptados al diseño.

Notas relacionadas
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Congreso elimina obligación al BCRP de agrandar monedas y colocar lema en billetes del Perú

Congreso elimina obligación al BCRP de agrandar monedas y colocar lema en billetes del Perú

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: “Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas”

María del Pilar Riofrío: “Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas”

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

LEER MÁS
Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios denuncian que por tercer día les dicen que no hay sistema

Delia Espinoza: Congreso rechaza inhabilitarla por 10 años, pero Jorge Montoya presenta reconsideración de votación

Economía

Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Precio de combustibles HOY 12 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: Congreso rechaza inhabilitarla por 10 años, pero Jorge Montoya presenta reconsideración de votación

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían el mediodía del 13 de abril

Congreso EN VIVO: Pleno no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025