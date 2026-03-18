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Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”

La modelo confirmó su ruptura con Irivarren a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, luego de que se viralizaran imágenes del influencer besando a una joven en un yate en Argentina.

La modelo pidió respeto tras anunciar el fin de su relación sentimental con el exguerrero. Foto: Composición LR
La modelo pidió respeto tras anunciar el fin de su relación sentimental con el exguerrero. Foto: Composición LR

Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, informó que tomó la decisión luego de que se hicieran públicas unas imágenes vinculadas con el exchico reality.

El pronunciamiento se da luego de que el programa Magaly TV, La Firme, conducido por Magaly Medina, difundiera imágenes del viaje que realizaron Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi a Buenos Aires, Argentina, donde fueron captados celebrando en un yate junto a varias mujeres. En uno de los momentos del video, Irivarren aparece besando a una joven.

PUEDES VER: Mario Irivarren es ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

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Comunicado Onelia Molina. Foto: Instagram

Comunicado Onelia Molina. Foto: Instagram

Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren

A través de un comunicado difundido en las historias de su cuenta de Instagram la madrugada de este miércoles 18 de marzo, la modelo confirmó que decidió poner fin a su relación con el integrante de ‘La Manada’ luego de que se mostraran imágenes de una fiesta privada en un yate en Palermo, Argentina.

“A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren”, señaló.

PUEDES VER: Magaly Medina deja mensaje a Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren: “Date cuenta, no está enamorado de ti”

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Asimismo, explicó que su decisión fue tomada luego de que se hicieran públicos hechos que generaron gran repercusión mediática en las últimas horas, donde incluso recibió diversos comentarios de usuarios en redes mostrando su apoyo tras el ampay de su pareja.

“La decisión fue tomada después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”, agregó.

Finalmente, Onelia Molina indicó que con este comunicado da por cerrada esta etapa de su vida y pidió respeto para atravesar el momento.

“Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema”, concluyó.

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