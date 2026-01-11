La matrícula digital para el Año Escolar del 2026 también será utilizada en otras regiones del país. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

La matrícula digital para el Año Escolar del 2026 también será utilizada en otras regiones del país. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

El proceso de inscripción para el Año Escolar 2026 en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana se realizará únicamente por vía digital. Así lo informó el Ministerio de Educación, precisando que no habrá atención presencial en los colegios ni necesidad de hacer colas para acceder a una vacante.

La medida forma parte del sistema de Matrícula Digital 2026, el cual centraliza el registro de estudiantes a través de una plataforma oficial. Según el sector, este mecanismo busca ordenar el proceso de inscripción y canalizar todas las solicitudes mediante un único medio autorizado.

Colegios públicos en Lima no tendrán atención presencial: inscripción de alumnos será virtual

La matrícula digital en Lima se iniciará el 19 de enero y se realizará exclusivamente a través del portal oficial. Este sistema está habilitado para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público, así como para quienes solicitan reingreso o traslado entre instituciones educativas estatales.

El trámite es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para completar el registro, los padres de familia o apoderados deberán crear una cuenta en la plataforma, ingresar el número de DNI del menor y seleccionar, en orden de prioridad, las instituciones educativas de su preferencia. La plataforma se encuentra vinculada a la base de datos de Reniec, lo que permite validar automáticamente la información del estudiante.

El Ministerio de Educación reiteró que este es el único canal válido para acceder a una vacante en los colegios públicos de Lima Metropolitana.

Edad mínima para el ingreso a educación inicial en Lima durante el Año Escolar 2026

Para el proceso de matrícula 2026, el Ministerio de Educación mantiene vigente el criterio de edad mínima para el ingreso al nivel inicial. En el caso de Lima Metropolitana, los niños deberán haber cumplido tres años hasta el 31 de marzo de 2026 para poder ser matriculados en este nivel educativo.

De acuerdo con la disposición, los menores que cumplan tres años después de esa fecha no podrán ingresar al nivel inicial durante el presente año escolar y deberán esperar al siguiente periodo lectivo. Esta regla se aplica de manera general y no contempla excepciones individuales.

Desde el sector Educación se señala que el criterio de edad cronológica permite mantener rangos etarios más homogéneos dentro del aula y responde a consideraciones pedagógicas vinculadas al desarrollo infantil. Por ello, las solicitudes que no cumplan con este requisito no serán procesadas por el sistema de matrícula digital.

