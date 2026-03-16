Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

Indecopi multó a Scotiabank por vulnerar el deber de idoneidad de una consumidora mientras negociaba el refinanciamiento de su crédito vehicular. | Foto: composición LR/Tadael/Cámara de comercio Canadá-Perú

Indecopi multó a Scotiabank por vulnerar el deber de idoneidad de una consumidora mientras negociaba el refinanciamiento de su crédito vehicular. | Foto: composición LR/Tadael/Cámara de comercio Canadá-Perú

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi sancionó en segunda y última instancia administrativa a Scotiabank Perú S.A.A. con una multa de 10 UIT, equivalente a S/55.000, por vulnerar el derecho de idoneidad del servicio al vender el carro de una consumidora mientras se encontraba en proceso de negociación para refinanciar su crédito vehicular.

¿Cómo fue el procedimiento que llevó a cabo la Indecopi?

De acuerdo con la resolución, el banco vendió el automóvil adquirido mediante un crédito con garantía mobiliaria vehicular suscrito el 21 de octubre de 2021, pese a que la usuaria tramitaba un refinanciamiento del préstamo. Este procedimiento, según se determinó durante el proceso, se habría prolongado por gestiones atribuibles a la propia entidad financiera.

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La entidad concluyó que el banco mantuvo diversas comunicaciones y gestiones con la clienta orientadas a concretar el refinanciamiento del crédito, lo que generó en ella una expectativa legítima de regularizar su deuda bajo nuevas condiciones. No obstante, el organismo decidió vender el vehículo sin informarle de manera clara y oportuna esa decisión.

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¿Cómo se originó el caso contra el banco multinacional?

El caso se originó tras la denuncia presentada por Judith Karina Cuadros Vásquez, quien adquirió el vehículo mediante un crédito con garantía mobiliaria. Durante el procedimiento se comprobó que, si bien la usuaria dejó de pagar algunas cuotas, el banco continuó negociando el refinanciamiento e incluso le solicitó firmar documentos para modificar la garantía, lo que reforzó la expectativa de que el proceso continuaría.

En su análisis, el Indecopi precisó que, aunque las entidades financieras tienen derecho a ejecutar las garantías ante incumplimientos de pago, no pueden generar expectativas de refinanciamiento y luego adoptar decisiones contradictorias, como vender el bien, sin advertir previamente al consumidor que las negociaciones podrían quedar sin efecto.

Como parte de la resolución, la Sala ordenó que Scotiabank Perú S.A.A. pague las costas del procedimiento a favor de la denunciante. Asimismo, dispuso que la sanción sea inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones del organismo y que se remita una copia de la resolución a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las acciones que correspondan dentro de su ámbito de competencia.