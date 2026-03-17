Clonador de placas David More es clave en el crimen de Andrea Vidal

Padre e hijo. David More y su progenitor Santiago More son conocidos como clonadores de placas de ladrones y secuestradores. Foto: FB

Padre e hijo. David More y su progenitor Santiago More son conocidos como clonadores de placas de ladrones y secuestradores. Foto: FB

Por las características del asesinato de Andrea Vidal Soto, perpetrado el martes 10 de diciembre de 2024, la policía no dudó en atribuir el atentado a una organización criminal. Pero no encontraba la pista que vinculara a los asesinos con la banda de sicarios. 26 meses después, ha identificado lo que podría resultar una información reveladora.

Durante la visualización de videos recopilados sobre el caso, los agentes de la División de Investigación de Homicidios detectaron que un mismo vehículo circulaba en dos escenarios el día del ataque: en los alrededores de la casa de Rodrigo Falcón Cortavarría en San Miguel, donde se encontraba Andrea Vidal antes de tomar un taxi hacia su casa, y cerca del lugar del homicidio, en el cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria.

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Se trataba de un vehículo KIA color gris de placa F9K-652. Cuando la policía buscó la identidad del propietario del automóvil, descubrió que la placa había sido clonada y que la persona que tramitó la matrícula fue el piurano David More Calderón.

Relación. Hay un teléfono que vincula al exnovio de la víctima, Rodrigo Falcón con el clonador David More. Foto: difusión

Antecedentes que los delatan

Lo más sorprendente fue que David More Calderón, y su padre Santiago More Ríos, aparecen en los registros policiales como tramitadores de 250 placas clonadas y que algunas de estas fueron usadas por organizaciones criminales para asaltos, secuestros y otros delitos.

El seguimiento policial determinó que David More Calderón gestionó la placa F9K-652 en la Cámara de Comercio de Piura, el 6 de noviembre de 2024. Pero no fue David More quien recogió la matrícula. Este le otorgó a su padre, Santiago More Ríos, una carta-poder para que retirara la placa, el 11 de noviembre. Es decir, 30 días antes del crimen de Andrea Vidal.

Fuentes de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entidad que por intermedio de la Cámara de Comercio de Piura expide las placas, confirmaron a La República que padre e hijo participaron en el trámite de la matrícula F9K-652, usada por los presuntos criminales.

La placa F9K-652 correspondía a un vehículo KIA cuya propietaria es Angie Quispe Barrientos, quien al ser interrogada declaró que ella no había gestionado ni encargado obtener un duplicado de su matrícula, mucho menos en Piura. Y cuando le visualizaron los videos en los que presuntamente aparece el automóvil con su placa, alegó que no era el suyo.

Así que a la policía no le quedó más remedio que pedir a la fiscal del caso, Indira Palomino Cruz, requerir el mandato judicial de detención de David More Calderón y de su padre Santiago More Ríos. El domingo 15 de marzo, el primero fue intervenido en el kilómetro 1.018 de la Panamericana Norte, en Piura. El progenitor continúa prófugo.

El clonador David More Calderón estaba prófugo y fue capturado en Piura. Foto: FB

La mano que mece la cuna

Para la policía David More es clave en las indagaciones porque este debe identificar a quienes lo contrataron para conseguir la placa clonada F9K-652, que usaron los delincuentes para hacer el seguimiento a Andrea Vidal desde que salió de la residencia de su expareja, en San Miguel, hasta el punto en La Victoria, donde fue atacada por tres sicarios que abordaban motocicletas y vehículos. Una modalidad clásica de las organizaciones criminales.

De hecho, según los registros policiales a los que tuvo acceso La República, David More Calderón y su padre Santiago More Ríos, aparecen en atestados policiales implicados con bandas criminales a las que proveían de placas clonadas para la ejecución de sus actividades ilícitas.

Pero hay otro hecho que relaciona a David More Calderón con el homicidio de Andrea Vidal.

La policía ha identificado un teléfono celular -cuya pertenencia no ha sido revelada para no entorpecer las investigaciones- desde el cual se hicieron llamadas al celular de David More Calderón y al teléfono personal de Rodrigo Falcón Cortavarría, el exnovio de Andrea Vidal.

“Los registros de comunicación revelan que de un mismo número telefónico se efectuaron llamadas tanto a Rodrigo Falcón como a David More”, confirmaron fuentes del Ministerio Público.

“Esta información relaciona al clonador de la placa del vehículo de los asesinos (David More Calderón) con Rodrigo Falcón, la expareja de la víctima, Andrea Vidal. Para verificar este dato se ha solicitado a la empresa de telefonía los registros de llamadas de David More, de su padre Santiago More y de Rodrigo Falcón”, señalaron las fuentes.

Una cámara de videovigilancia instalada cerca de la vivienda de Rodrigo Falcón, en la primera de cuadra de la calle Ricardo Pazos Valer, en la Urbanización Las Leyendas, fue la que registró que el vehículo KIA gris de placa F9K-652 pasó cerca del lugar cuando un taxi recogía a Andrea Vidal para conducirla a su hogar, en La Victoria. Rodrigo Falcón sabía la ruta que seguiría su expareja.

Atentado. El KIA gris de placa F9K-652 estuvo presente en el escenario del crimen de Andrea Vidal. Foto: Sunarp

La parada final de Andrea

Otras cámaras de seguridad registraron el recorrido de las tres motocicletas que escoltaban de cerca al taxi en la que viajaba Andrea Vidal. ¿Cómo sabían los asesinos el número de placa donde iba la exasesora del Congreso? ¿Falcón era el único que estaba al tanto de la ruta?

Las cámaras de videovigilancia también grabaron al auto KIA de placa F9K-652 que “marcaba” (seguía) a Andrea Vidal. Se le observa por las avenidas Rafael Escardó, La Marina, Faustino Sánchez Carrión y Javier Prado. Luego continuó por Puente Quiñones para salir por la avenida San Eugenio en La Victoria con destino a la vivienda de Vidal, donde sus padres la esperaban.

Cuando el taxi conducido por el venezolano José Vargas Briceño estaba por llegar a la esquina de la cuadra 8 de la avenida San Eugenio para voltear en la avenida Santa Catalina, el auto F9K-652 lo adelantó cerrándole el paso. En ese momento los sicarios iniciaron el brutal ataque.

El chofer José Vargas trató de hacer una maniobra para escapar de la lluvia de balas, pero fue acribillado.

El vehículo, según las pericias balísticas presentaba 40 impactos de bala, cuatro en la cabeza de Andrea Vidal, quien falleció cinco días después en el hospital Dos de Mayo.

Por estos hechos, el 3 de febrero de este año, el juez Jhonatan Pablo Barrueta, dispuso la detención por siete días de David More Calderón y su padre Santiago More Ríos, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Andrea Vidal y José Vargas Briceño.

Con estos nuevos datos, el caso ha cobrado un verdadero giro.

¿Fue Rodrigo Falcón quien contactó con la organización criminal a la que pertenecen los More para reclutar a los sicarios que mataron a Andrea Vidal? ¿Qué motivó a Falcón hacerlo? ¿Las presuntas actividades de prostitución de Andrea Falcón con personal del Congreso? ¿Falcón actuó solo o en complicidad con exempleadores de Vidal en el Poder Legislativo?

Implicado con el crimen organizado