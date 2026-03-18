Familiares exigen justicia por asesinato de joven conductor de combi en San Juan de Miraflores | John Reyes / La República

Familiares exigen justicia por asesinato de joven conductor de combi en San Juan de Miraflores | John Reyes / La República

Jorge Luis Félix Vargas, de 23 años, perdió la vida mientras conducía una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como 'Los Rojitos', en el distrito de San Juan de Miraflores, la tarde del martes 17 de marzo. El ataque fue perpetrado por un sicario en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, y también provocó la muerte de dos pasajeras.

Sus padres, con profundo pesar, exigieron justicia y que los responsables no queden impunes. El joven, quien ayudaba como cobrador en el negocio de su padre, comenzó hace tres meses a manejar el vehículo tras obtener su licencia de conducir, con el objetivo de ahorrar dinero y costear su carrera universitaria en Psicología.

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Familiares exigen justicia por asesinato de joven

Con profundo dolor, su madre expresó su indignación ante la inseguridad que afecta a distintos sectores de Lima. Tras ver en las noticias el crimen ocurrido el fin de semana contra un productor de música en San Martín de Porres, temió por la vida de su hijo mayor. “No es posible que la policía no haga bien su trabajo… me da impotencia, no soy la única que ha perdido un ser querido”, afirmó.

La madre destacó que Jorge Luis combinaba su empleo con su educación y mostraba un gran compromiso con su familia. “Mi hijo era un muchacho muy alegre, era dedicado a sus estudios y su trabajo. Iba a la iglesia, ayudaba a sus padres, se sentía orgulloso de nosotros. Me decía que este año lograríamos muchas cosas”, recordó. Agregó que su hijo trabajaba en la combi para poder financiar su formación académica: “Este año terminaba su carrera, si trabajaba en ese carro era para poder costear los pagos de su estudio. Él me decía: ‘mamita, yo trabajo para pagar. Yo mismo tengo que ser defensor de mis cosas, no necesito que tú me mantengas”.

Agentes cercaron la escena del crimen para iniciar las diligencias.

Sus seres queridos pidieron que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable del ataque y aseguraron que no descansarán hasta que se haga justicia.

Ataque a combi en San Juan de Miraflores

El transporte público de la empresa San Pedro de Pamplona fue interceptado en su ruta hacia Villa María del Triunfo, en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, cuando un sicario abrió fuego contra el vehículo. Producto del crimen, además del conductor, fallecieron Olinda Quispe (49) y Asunción Quispe (28), quien recién había abordado la unidad. El agresor huyó en una motocicleta negra acompañado por un cómplice, mientras los pasajeros descendían conmocionados.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar, aisló la zona y realizó las diligencias iniciales. Según testimonios, Jorge Luis había adquirido el vehículo hace tres meses y recientemente recibía amenazas de dos organizaciones criminales que exigían pagos de cupo.