Del total de afectados, al menos 4 personas resultaron heridos de gravedad. | Composición LR | Silvana Quiñonez

Del total de afectados, al menos 4 personas resultaron heridos de gravedad. | Composición LR | Silvana Quiñonez

Un accidente de tránsito se registró en el límite de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, donde colisionó una cúster de la empresa Nor Lima S.A. con placa A5B-763 contra un bus de placa CNB-198 perteneciente a el servicio de transporte Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa). El incidente dejó al menos 25 personas afectadas, a la altura del cruce de las avenidas Brasil y Simón Bolívar, alrededor de las 8:00 a. m. del miércoles 18 de marzo.

La unidad menor impactó por la parte trasera al bus, que presuntamente había frenado para recoger pasajeros. Según el conductor que inició el siniestro, él no logró detenerse a tiempo y terminó colisionando.

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Cuatro pasajeros en estado de gravedad

De acuerdo a la directora del SAMU, María Inés Quiroz Linares, del total de personas afectadas tras el choque, seis presentan lesiones moderadas y cuatro se encuentran en estado grave, por lo que fueron trasladados al Hospital Stella Maris, mientras que otros fueron llevados a una clínica privada cercana.

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Las autoridades también informaron que los conductores de ambas unidades fueron trasladados a la comisaría de Jesús María, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Asimismo, se precisó que ninguno de los vehículos cuenta con infracciones de ATU. Las causas del siniestro son materia de investigación.

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