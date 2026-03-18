HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Nuevo gabinete de Balcázar y el TC bajo sospecha | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Choque entre cúster y bus de transporte público deja al menos 25 afectados en la avenida Brasil, en Jesús María

La directora del SAMU, María Inés Quiróz Linares, aseguró que del total de heridos, cuatro están graves y seis presentan lesiones moderadas.

Del total de afectados, al menos 4 personas resultaron heridos de gravedad.
Del total de afectados, al menos 4 personas resultaron heridos de gravedad. | Composición LR | Silvana Quiñonez

Un accidente de tránsito se registró en el límite de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, donde colisionó una cúster de la empresa Nor Lima S.A. con placa A5B-763 contra un bus de placa CNB-198 perteneciente a el servicio de transporte Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa). El incidente dejó al menos 25 personas afectadas, a la altura del cruce de las avenidas Brasil y Simón Bolívar, alrededor de las 8:00 a. m. del miércoles 18 de marzo.

La unidad menor impactó por la parte trasera al bus, que presuntamente había frenado para recoger pasajeros. Según el conductor que inició el siniestro, él no logró detenerse a tiempo y terminó colisionando.

TE RECOMENDAMOS

PINCHI PINCHI HUNDE A CÉSAR ACUÑA: ¡QUERÍA EL MINEDU! | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cuádruple choque en plena plaza de Armas de Trujillo causa alarma y deja dos heridos

lr.pe

Cuatro pasajeros en estado de gravedad

De acuerdo a la directora del SAMU, María Inés Quiroz Linares, del total de personas afectadas tras el choque, seis presentan lesiones moderadas y cuatro se encuentran en estado grave, por lo que fueron trasladados al Hospital Stella Maris, mientras que otros fueron llevados a una clínica privada cercana.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las autoridades también informaron que los conductores de ambas unidades fueron trasladados a la comisaría de Jesús María, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Asimismo, se precisó que ninguno de los vehículos cuenta con infracciones de ATU. Las causas del siniestro son materia de investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¡Controversia en Surco! Vecinos protestan por construcción de crematorio municipal cerca de sus hogares

¡Controversia en Surco! Vecinos protestan por construcción de crematorio municipal cerca de sus hogares

LEER MÁS
Médico cirujano agrede brutalmente a veterinario que lo confrontó por abandonar ocho cachorros en Surco

Médico cirujano agrede brutalmente a veterinario que lo confrontó por abandonar ocho cachorros en Surco

LEER MÁS
Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

LEER MÁS
Sicario dispara contra combi y mata a chofer y dos pasajeras en San Juan de Miraflores

Sicario dispara contra combi y mata a chofer y dos pasajeras en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Joven chofer de 23 años asesinado en SJM trabajaba para pagar su carrera en Psicología: “Era dedicado a su estudio”

Joven chofer de 23 años asesinado en SJM trabajaba para pagar su carrera en Psicología: “Era dedicado a su estudio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Newcastle HOY vía ESPN por octavos de final de Champions League desde el Camp Nou

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Joven prodigio de 17 años arrasa en exámenes al lograr primer puesto en San Marcos y la UNI: "Fruto de muchos años de esfuerzo"

Sociedad

Joven prodigio de 17 años arrasa en exámenes al lograr primer puesto en San Marcos y la UNI: "Fruto de muchos años de esfuerzo"

Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

Por su 150 Aniversario, la UNI organiza gran Olimpiada Nacional de Matemática para estudiantes de secundaria y universidades

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Hugo Bustíos: CIDH cuestiona fallo del TC que anuló condena a Daniel Urresti por asesinato del periodista

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Multas por no votar 2026: montos a pagar para las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025