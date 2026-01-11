HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Este grupo de trabajadores públicos recibirá un bono de S/400 a partir del 21 de enero: fechas confirmadas

Los pagos se realizarán del 21 al 26 de enero según un cronograma específico, y no estarán sujetos a descuentos. Se beneficiarán diversas entidades y regímenes del Estado.

El bono a este grupo de trabajadore públicos empezará a pagarse en enero de este año.
El bono a este grupo de trabajadore públicos empezará a pagarse en enero de este año. | Foto: Andina/LR

El pago del bono de escolaridad 2026 para los trabajadores del sector público se encuentra contemplado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley N.° 32513). Esta bonificación se otorga una vez al año y está programada para ejecutarse durante el mes de enero, conforme al cronograma oficial de pagos del Estado.

Si bien aún se encuentra pendiente la emisión de las disposiciones reglamentarias por parte del Poder Ejecutivo, ya se ha confirmado que el monto del bono de escolaridad asciende hasta los S/400. El pago se realizará junto con las remuneraciones correspondientes al mes de enero, de acuerdo con el sector al que pertenezca cada trabajador.

Bono de escolaridad 2026: qué trabajadores públicos reciben los S/400 desde el 21 de enero

El bono de escolaridad está dirigido a los trabajadores del Estado comprendidos en los distintos regímenes del sector público. El desembolso se efectuará según el calendario establecido para enero de 2026.

Cronograma de pago por sectores:

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas.
  • Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

El bono no está sujeto a descuentos por cargas sociales, aportes previsionales ni fondos especiales, y no constituye base para el cálculo de otros beneficios.

Profesores y auxiliares contratados: cuándo reciben el bono de escolaridad

En el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados bajo el marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944), el pago del bono de escolaridad no se realizará en enero.

Para este grupo específico, el Ministerio de Educación ha establecido que el abono de los S/400 se efectuará en el mes de junio de 2026, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

El bono de escolaridad mantiene las mismas condiciones para este grupo: no está afecto a descuentos ni genera efectos remunerativos, pensionables o compensatorios. Las entidades públicas serán responsables de ejecutar el pago según el régimen laboral y el calendario autorizado para cada sector.

