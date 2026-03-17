HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Mhoni Vidente revela sus predicciones para los 12 signos zodiacales este miércoles 18 de marzo, destacando la importancia de diálogos sinceros y afrontar desafíos con creatividad.

Horóscopo Mhoni Vidente 18 de marzo de 2026. | Foto: La República

Para este miércoles 18 de marzo, la astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones dirigidas a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En sus mensajes, la especialista señaló la relevancia de impulsar diálogos sinceros, afrontar desafíos con creatividad y mantenerse dispuesto a recibir noticias positivas que podrían surgir desde personas o espacios inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, este miércoles 18 de marzo

Aries

Hoy sentirás un impulso fuerte para tomar decisiones rápidas. En el trabajo podrías recibir una oportunidad que requiere valentía. En el amor, evita discutir por detalles pequeños; la paciencia será tu mejor aliada. Escucha antes de reaccionar. También es un buen momento para iniciar algo nuevo o retomar un proyecto que habías dejado pendiente. La energía del día te invita a confiar más en tus capacidades y actuar con determinación.

Tauro

La estabilidad que tanto buscas comienza a manifestarse. Es un buen día para organizar tus finanzas o planificar proyectos a largo plazo. En el amor, alguien podría demostrarte sentimientos de forma inesperada. Confía en tu intuición. Podrías recibir una noticia relacionada con el trabajo o los estudios que te hará sentir más seguro. Mantén la calma y avanza paso a paso hacia tus objetivos.

Géminis

Tu mente estará especialmente activa. Aprovecha para resolver problemas o aprender algo nuevo. En el ámbito social podrías recibir noticias interesantes. Evita dispersarte en demasiadas cosas a la vez. Una conversación con alguien cercano podría abrirte nuevas perspectivas. También es un buen momento para retomar el contacto con amigos o familiares.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Podrías sentir la necesidad de proteger a alguien cercano. En el trabajo, mantén la calma ante situaciones tensas. Dedica tiempo a cuidar tu bienestar emocional. Hoy es ideal para fortalecer los lazos familiares y compartir momentos tranquilos en casa. Escuchar tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas.

Leo

Hoy podrías destacar en tu entorno laboral o académico. Tu carisma atraerá nuevas oportunidades. En el amor, es un buen momento para expresar lo que sientes. Aprovecha tu liderazgo natural. Una propuesta interesante podría llegar a través de alguien cercano. Confía en tu creatividad para resolver cualquier desafío.

Virgo

La organización será clave hoy. Un asunto pendiente podría finalmente resolverse. En la salud, procura descansar lo suficiente. No te exijas demasiado. Tomarte un momento para ordenar tus pensamientos te ayudará a ver las cosas con claridad. También es un buen día para planificar metas futuras.

Libra

El equilibrio vuelve poco a poco a tu vida. Las relaciones personales se fortalecen si hablas con sinceridad. Podrías recibir una invitación interesante. Toma decisiones pensando en tu bienestar. Hoy podrías sentir una gran necesidad de armonía en tu entorno. Buscar actividades que te relajen será muy beneficioso.

Escorpio

Hoy podrías descubrir información importante que cambie tu perspectiva sobre una situación. En el amor, la intensidad emocional será protagonista. Evita actuar por impulso. Una conversación profunda podría ayudarte a aclarar dudas que tenías desde hace tiempo. Confía en tu intuición para tomar decisiones importantes.

Sagitario

La aventura y el cambio te llaman. Podrías sentir deseos de viajar, estudiar algo nuevo o iniciar un proyecto creativo. Mantén una mente abierta. Hoy es un buen momento para ampliar tus horizontes y conocer nuevas personas. Tu entusiasmo será contagioso para quienes te rodean.

Capricornio

Tu esfuerzo comienza a dar resultados. En el trabajo podrías recibir reconocimiento o avanzar en un objetivo importante. Celebra tus logros. Un consejo de alguien con experiencia podría ayudarte a tomar una decisión importante. Sigue trabajando con disciplina y constancia.

Acuario

Las ideas innovadoras estarán de tu lado. Es un buen momento para proponer algo diferente o iniciar un proyecto personal. Confía en tu originalidad. Hoy podrías sentir inspiración para crear o desarrollar algo nuevo. Rodéate de personas que apoyen tus ideas.

Piscis

Tu sensibilidad te permitirá comprender mejor a quienes te rodean. En el amor, podrías vivir un momento especial o romántico. No ignores tus sueños. Es un buen día para conectar con tu lado espiritual o creativo. Dedicar tiempo a actividades que te inspiren te ayudará a mantener el equilibrio emocional.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 15 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 15 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Predicciones del horóscopo chino 2026: conoce la fortuna de todos los signos en el Año del Caballo de Fuego

Predicciones del horóscopo chino 2026: conoce la fortuna de todos los signos en el Año del Caballo de Fuego

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Así fue la juerga de Mario Irivarren y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en fiesta privada con mujeres en Argentina

Trump pide a sus aliados apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz, pero ningún país se compromete: "40 años protegiéndolos y no quieren"

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de marzo, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Los aciertos, errores y antecedentes de 6 candidatos presidenciales

Andrés Hurtado permanecerá 18 meses más en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025