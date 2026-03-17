La polémica estalló en 'La Granja VIP' apenas horas después de su estreno en Panamericana TV. Según el influencer de espectáculos Ric La Torre, la participante Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, habría decidido renunciar tras protagonizar un fuerte escándalo que ella misma habría propiciado. El hecho promete convertirse en uno de los momentos más comentados durante la segunda gala del reality.

El programa de supervivencia debutó el lunes 16 de marzo con altas expectativas, reuniendo a 16 figuras de la farándula nacional en un entorno rural aislado, donde deberán convivir y superar retos bajo la vigilancia de cámaras las 24 horas del día durante 13 semanas por un jugoso premio de S/100.000.

Samahara Lobatón y su polémica en 'La Granja VIP Perú', según Ric La Torre

“Último minuto: Samahara Lobatón renunció a 'La Granja VIP'. ¿Qué?”, manifestó Ric La Torre al difundir un video del estreno. En las imágenes se escucha a la hija de Klug reclamar por una situación que consideraba cuestionable y exigir que le entregaran sus pertenencias, lo que fue interpretado como una señal de renuncia.

El episodio generó inmediata repercusión en redes sociales, aunque Lobatón permaneció en la granja durante la noche y apareció al día siguiente en las transmisiones en vivo de YouTube. Según La Torre, todo lo ocurrido será revelado el martes 17 de marzo. “La segunda gala me dicen que estuvo fuerte. Fuerte es muy poco. Todo el escándalo que se armó con Samahara y que Samahara también lo habría armado. ¿Qué pasó? ¿Qué la motivó a intentar decir ‘me voy’?”, adelantó.

¿Qué pasó realmente con Samahara Lobatón en el estreno de 'La Granja VIP' Perú?

Samahara Lobatón ingresó a 'La Granja VIP' con la advertencia de que su carácter explosivo marcaría su paso por el reality. Esa faceta se evidenció en la primera noche, cuando estalló por una supuesta mala organización de los dormitorios tras quedarse sin lugar para dormir. Esto sucedió luego de haber sido votada por Paul Michael para que sea peón y ella misma escogiera a Diego Chávarri, expareja de su madre. “La cuarta persona que yo nominé fue Diego Chávarri porque ellos se huev***. ¿Pueden traerme mis cosas?”, reclamó en voz alta.

Tras los gritos, sus compañeros aseguraron que Samahara no volvió a ingresar y especularon si había abandonado el programa. Además, Mónica Torres, en conversación con Pati Lorena, deslizó que un participante había comentado en el hotel que quería irse, aunque no dio nombres. También habló sobre la situación de la influencer de 24 años, quien tiene tres hijos menores de edad. “Debe ser fuerte. Si para mis gatos ha sido… imagínate tres bebés. Son chiquitos. Espero que no lo haga”, manifestó la actriz.

Aunque Lobatón estuvo fuera de los focos bastante tiempo después del incidente, trascendió que pasó la noche en la granja y se reincorporó a las actividades al día siguiente. Su figura, que ganó respaldo público tras sus interacciones con Youna, padre de su hija mayor y actualmente en tratamiento contra la leucemia en Estados Unidos, la mantiene como una de las concursantes más apoyadas. Si bien la incertidumbre persiste, lo ocurrido será revelado en la segunda gala, donde podría confirmarse si su supuesta renuncia se concreta o no.