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Economía

Petroperú: Gobierno inyectará más de S/500 millones a la petrolera, anuncia Minem

Poder Ejecutivo autorizó un financiamiento para Petroperú con el objetivo de la compra de combustibles para la nueva refinería de Talara.

Petroperú
Petroperú

Esta mañana, el Gobierno anunció una inyección financiera de S/500 millones para la empresa estatal Petroperú, según confirmó el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro. Este aporte directo busca asegurar en el corto plazo la compra de combustibles destinados a la refinería de Talara.

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La inyección de recursos se da en medio de una reciente crisis de abastecimiento registrada en marzo, provocada por la rotura del ducto de Camisea y el alza de los precios internacionales del petróleo, pero además faltando un día para el voto de confianza del Gabinete de Denisse Miralles.

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"No podemos permitir que Petroperú fracase"

"Petroperú tiene una deuda muy grande. El peligro es grande. Sería irresponsabilidad del gobierno descuidar totalmente, porque esto no lo veremos nosotros, sino los próximos gobiernos y sobre todo lo va a sentir Petroperú. No podemos dejar que Petroperú fracase. porque sino fracasa todo el país", indicó el titular del Minem.

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"Se está dando este dinero para la reestructuración con este nuevo directorio. En los meses que viene habrá acciones que fortalecerán a Petroperú. El aval del Estado es totalmente necesario porque se corre el riesgo de tener reclamos internacionales que serían lapidarias para el Perú", apuntó Alfaro.

El paquete anunciado por el Gobierno recoge una inyección de capital, el reperfilamiento de la deuda y el respaldo del Estado para nuevas operaciones de crédito. Este último punto no será inmediato, sino que se activará una vez que la empresa logre estabilizar su situación financiera, condición necesaria para acceder a financiamiento en mejores términos.

La decisión se adoptó con rapidez. Según fuentes del entorno, la propuesta técnica fue elaborada por ProInversión, validada por el MEF y finalmente aprobada por el Ejecutivo en una rápida jornada que culminó con una conferencia de prensa.

El anuncio ocurre en la inminente votación de confianza al gabinete Miralles.

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