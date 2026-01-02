HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash
Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     Sismo de magnitud 3,8 se sintió en Chimbote, Áncash     
Sociedad

San Martín de Porres retoma obra abandonada y avanza con primer parque en la historia del cerro La Milla: juegos, iluminación y áreas verdes

Vecinos del asentamiento humano Los Jazmines de Palao gozarán su primer espacio recreativo con áreas verdes, mobiliario, iluminación y juegos infantiles. La comuna anunció que la obra estaría lista para fin del mes de enero.

Primer parque en la historia del Cerro La Milla en San Martín de Porres
Primer parque en la historia del Cerro La Milla en San Martín de Porres | Difusión

El distrito de San Martín de Porres se prepara para contar con su primer parque en el conocido cerro La Milla, una obra que busca brindar a los vecinos un espacio seguro para el descanso y la recreación en medio de una zona con escasas áreas verdes. La obra, que, según anunció el alcalde del distrito, había quedado abandonada por una empresa contratista, ha sido retomada por la municipalidad luego de las gestiones correspondientes.

Durante la supervisión, el burgomaestre Hernán Sifuentes recorrió el área del parque, ubicado en el asentamiento humano Los Jazmines de Palao, y constató los avances en la rehabilitación del espacio. La obra incluirá juegos infantiles, iluminación, áreas verdes, bancas, pintado de rejas y sardineles, así como la instalación de grass natural y sintético.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Alcalde llegó a supervisar trabajos hasta el Asentamiento Humano Los Jazmines de Palao. Foto: Difusión

Alcalde llegó a supervisar trabajos hasta el Asentamiento Humano Los Jazmines de Palao. Foto: Difusión

PUEDES VER: La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

lr.pe

El primer parque en la historia del cerro La Milla: ¿cuando estará listo?

“Una empresa que estaba haciendo los trabajos dejó abandonada la obra y no cumplió con los tiempos y procedimientos respectivos. Nosotros estamos respetando los plazos correspondientes para aplicar las sanciones de ley y retomar los trabajos aquí. Lo importante es que el cerro La Milla, en Palao, tendrá su primer parque”, declaró el alcalde ante los vecinos. El municipio anunció que aplicaría una sanción de S/35.000 soles a la empresa incumplidora.

San Martín es el segundo distrito más grande del Perú a nivel población, y se nos complica un poco llegar a todos, pero lo importante es que esto estará listo más o menos a fines de mes”, señalaron desde la comuna.

Niños gozarán de juegos infantiles y áreas verdes en SMP. Foto: Difusión

Niños gozarán de juegos infantiles y áreas verdes en SMP. Foto: Difusión

Vecinos manifestaron sus incomodidades al alcalde de SMP. Foto: Difusión

Vecinos manifestaron sus incomodidades al alcalde de SMP. Foto: Difusión

PUEDES VER: La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

lr.pe

¿Qué contempla la obra en el cerro La Milla?

Según anunció la municipalidad a través de una transmisión en vivo, el proyecto contempla la colocación de juegos infantiles, como un rodadero y el columpio, con estructuras fijas de madera. Además, el piso será recubierto con grass sintético y se instalarán árboles, arbustos y áreas verdes para el entorno. Se pintarán sardineles y rejas, se renovarán bancas y se mejorarán las conexiones eléctricas para garantizar iluminación en el lugar.

Los residentes del sector recibieron con entusiasmo la noticia del reinicio de la obra, aunque algunos expresaron su deseo de recibir más información sobre los avances. Un vecino comentó: “No ha habido información por parte de la municipalidad, sabemos que San Martín es grande, pero también debe haber un equipo haciendo seguimiento y comunicando a los vecinos para tenernos al tanto. Nosotros lo que queremos es tener la obra terminada”.

La autoridad edil aseguró que el parque contará con mayor seguridad mediante patrullajes del serenazgo del distrito, buscando que este nuevo espacio sea seguro y accesible para todos los vecinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Al menos 30.000 m² de áreas verdes serían removidas por obras viales impulsadas por la Municipalidad de Lima

Al menos 30.000 m² de áreas verdes serían removidas por obras viales impulsadas por la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS
Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos

Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos

LEER MÁS
A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025