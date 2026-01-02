Primer parque en la historia del Cerro La Milla en San Martín de Porres | Difusión

Primer parque en la historia del Cerro La Milla en San Martín de Porres | Difusión

El distrito de San Martín de Porres se prepara para contar con su primer parque en el conocido cerro La Milla, una obra que busca brindar a los vecinos un espacio seguro para el descanso y la recreación en medio de una zona con escasas áreas verdes. La obra, que, según anunció el alcalde del distrito, había quedado abandonada por una empresa contratista, ha sido retomada por la municipalidad luego de las gestiones correspondientes.

Durante la supervisión, el burgomaestre Hernán Sifuentes recorrió el área del parque, ubicado en el asentamiento humano Los Jazmines de Palao, y constató los avances en la rehabilitación del espacio. La obra incluirá juegos infantiles, iluminación, áreas verdes, bancas, pintado de rejas y sardineles, así como la instalación de grass natural y sintético.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Alcalde llegó a supervisar trabajos hasta el Asentamiento Humano Los Jazmines de Palao. Foto: Difusión

El primer parque en la historia del cerro La Milla: ¿cuando estará listo?

“Una empresa que estaba haciendo los trabajos dejó abandonada la obra y no cumplió con los tiempos y procedimientos respectivos. Nosotros estamos respetando los plazos correspondientes para aplicar las sanciones de ley y retomar los trabajos aquí. Lo importante es que el cerro La Milla, en Palao, tendrá su primer parque”, declaró el alcalde ante los vecinos. El municipio anunció que aplicaría una sanción de S/35.000 soles a la empresa incumplidora.

“San Martín es el segundo distrito más grande del Perú a nivel población, y se nos complica un poco llegar a todos, pero lo importante es que esto estará listo más o menos a fines de mes”, señalaron desde la comuna.

Niños gozarán de juegos infantiles y áreas verdes en SMP. Foto: Difusión

Vecinos manifestaron sus incomodidades al alcalde de SMP. Foto: Difusión

¿Qué contempla la obra en el cerro La Milla?

Según anunció la municipalidad a través de una transmisión en vivo, el proyecto contempla la colocación de juegos infantiles, como un rodadero y el columpio, con estructuras fijas de madera. Además, el piso será recubierto con grass sintético y se instalarán árboles, arbustos y áreas verdes para el entorno. Se pintarán sardineles y rejas, se renovarán bancas y se mejorarán las conexiones eléctricas para garantizar iluminación en el lugar.

Los residentes del sector recibieron con entusiasmo la noticia del reinicio de la obra, aunque algunos expresaron su deseo de recibir más información sobre los avances. Un vecino comentó: “No ha habido información por parte de la municipalidad, sabemos que San Martín es grande, pero también debe haber un equipo haciendo seguimiento y comunicando a los vecinos para tenernos al tanto. Nosotros lo que queremos es tener la obra terminada”.

La autoridad edil aseguró que el parque contará con mayor seguridad mediante patrullajes del serenazgo del distrito, buscando que este nuevo espacio sea seguro y accesible para todos los vecinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.