La crisis de limpieza en Carabayllo se intensifica, con montones de basura por las calles y la alarma sanitaria en aumento. Los vecinos claman por una solución efectiva ante la falta de servicios. | composición LR | Silvana Quiñonez

A inicios del 2026, los vecinos de Carabayllo viven entre desperdicios y zozobra. La basura ha tomado calles, avenidas y zonas comerciales, mientras los ciudadanos denuncian que el problema lleva desde el 2025 sin una solución real. En pleno verano limeño, la crisis de limpieza pública representa una amenaza sanitaria que el propio municipio reconoce tras la ruptura del contrato con el consorcio encargado del servicio.

El distrito, que incluye sectores como El Progreso, Vista Alegre y San Pedro, acumula montículos de residuos desde hace días, semanas y, en algunos puntos, más de un mes. Las quejas coinciden: camiones que no se detienen, rutas sin cobertura y residuos sólidos que reaparecen horas después del recojo, generando olores insoportables y plagas urbanas.

Gobierno interviene por puntos críticos en Carabayllo

El 6 de enero, el Ministerio del Ambiente (Minam) confirmó que el distrito se encuentra en emergencia ambiental por 60 días calendario (resolución publicada en el diario oficial El Peruano), y que la Municipalidad de Carabayllo tiene 7 días hábiles para presentar un plan técnico que detalle acciones concretas de intervención, con asistencia del Minam y supervisión del OEFA.

El ministro Miguel Espichán anunció además un operativo conjunto en Lima Norte, con apoyo de los alcaldes de Lima Metropolitana, Surco, Puente Piedra y Comas, quienes desplegarán personal y maquinaria la tarde de este miércoles 7 para atender puntos críticos.

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió oficialmente el 6 de enero sobre el riesgo sanitario en Carabayllo debido a la acumulación de residuos sólidos. A través de un comunicado, la Diris Lima Norte dispuso la implementación inmediata de medidas correctivas para fortalecer la gestión integral de residuos y eliminar los puntos críticos en la vía pública.

Además, la Digesa y la Diris Lima Norte iniciaron inspecciones en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para asegurar el cumplimiento de la normativa de manejo de residuos hospitalarios y evitar focos infecciosos. El Minsa reafirmó que los gobiernos locales ''deben ceñirse al marco normativo sanitario'' y ''garantizar la protección de la salud pública'', en medio de una crisis que, según vecinos, continúa sin atención suficiente en las calles.

Comunicado del Minsa ante la situación en Carabayllo. Foto: Minsa.

No solo las avenidas colapsan de residuos. Conductores de mototaxis, mototaxistas colectiveros y transportistas de carga ligera advierten que las rutas de ingreso como Túpac Amaru, Universitaria y Trapiche están repletas de basura desde antes de cruzar el límite distrital. Los paraderos y mercados se han convertido en microbotaderos.

En la zona de Tungasuca, frente al mercado Qatuna, los residuos bloquean veredas y zonas de tránsito. Cerca de la estación Chimpu Ocllo, en la avenida Universitaria, la acumulación obliga a desviar mototaxis y colectivos improvisadamente, generando congestión y exposición directa de pasajeros a focos infecciosos, como mercados y restaurantes.

El alcalde Pablo Mendoza reconoció que la crisis se agravó tras rescindir un contrato con el consorcio encargado del servicio de recolección. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Origen de la crisis: ruptura contractual y gestión municipal

El alcalde Pablo Mendoza confirmó que el problema inició tras la rescisión del contrato con el consorcio el 12 de diciembre del año pasado, debido a reiterados incumplimientos. Según la comuna, las deficiencias venían desde meses atrás, con penalidades y cartas notariales que no fueron atendidas. “A partir del 13 de diciembre el consorcio no envió ninguna compactadora. Lo hemos asumido nosotros, a pesar de las dificultades”, declaró.

Mendoza también aseguró que su gestión busca “cortar la tercerización”, argumentando que este modelo “ha hecho mucho daño al distrito”, generando gasto excesivo. Sin embargo, los testimonios vecinales contradicen la narrativa municipal: denuncian que la crisis no es reciente, que no hay pagos a trabajadores desde julio y que el servicio propio tampoco tiene capacidad de respuesta inmediata.

Vecinos exigen medidas urgentes en Carabayllo

Un vecino de la zona fue contundente con la gestión de Mendoza: “Van a ser 2 o 3 meses que los camiones no pasan. El alcalde tiene el distrito abandonado. No le paga a los trabajadores y hace despidos injustificados”. Además, acusa a la autoridad edil de ''hacer campaña a su hija y fingir atentados''. Como se sabe, el funcionario ha sido víctima de cinco ataques en su contra. El último se registró este 4 de enero, con una granada dejada en su domicilio.

Aunque no se registran ataques directos vinculados al recojo de basura en Carabayllo, el clima social en Lima Norte sigue tensionado por la falta de servicios municipales, lo que ha derivado en protestas barriales e incineraciones de residuos en avenidas por parte de vecinos desesperados. En sectores del Progreso y Sacos Rojas, los propios moradores han iniciado quemas de basura para reducir montículos, exponiendo a familias enteras a humo tóxico y complicaciones respiratorias, especialmente adultos mayores.

La vecina Fidencia Chalco expresó en diálogo con este medio que la crisis es insostenible: “No viene recogedor. Queremos pagar, hacer colecta entre asociaciones, pero que no lo lleven al mar, hay playa y niños ahí. Todo Carabayllo es un pilón de basura. Yo sufro de los bronquios, ¿qué tal eso?”. Incluso planteó que los restaurantes de las avenidas financien un camión para retirar residuos, ya que siguen operando frente a la pestilencia.

En plazas y zonas institucionales, la situación es más grave. Niños juegan a pocos metros de basura en la Plaza de Armas, frente a colegios e instituciones educativas, sin barreras sanitarias ni control de plagas.

Las montañas de basura en calles y avenidas afectan la salud y el ambiente del distrito. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Ante la situación insostenible y tras la declaratoria de emergencia ambiental del Minam, la Defensoría del Pueblo se sumó a la supervisión del recojo de residuos en Lima Norte. En su cuenta de X, publicaron imágenes durante su inspección en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Santa Rosa.

La entidad advirtió que el personal de limpieza trabajaba sin protección adecuada: no usaban mascarillas correctamente y realizaban la labor con los EPP incompletos, debido al calor. Frente a ello, la Defensoría exhortó al municipio de Carabayllo a garantizar que su personal utilice los equipos de protección personal (EPP) entregados.

La falta de camiones recolectores y la ruptura de contrato con el consorcio encargado agravan el caos. Foto: captura X.

Riesgo ambiental: expertos advierten peligro de brotes epidémicos

El ingeniero ambiental de la UNI, Carlos Alva alertó a este medio que la acumulación de residuos en Carabayllo —y otros distritos como Chorrillos— favorece la proliferación de vectores como ratas, moscas y mosquitos, incrementa enfermedades gastrointestinales y respiratorias, y contamina aire, suelo y agua. “Los vecinos están expuestos a un riesgo severo que puede derivar en brotes epidémicos si no se controla. La intervención inmediata es clave para proteger la salud pública”, sostuvo.

También mencionó la contaminación ambiental. ''En el factor Aire, se puede generar malos olores y gases tóxicos (metano, amoníaco) que afectan vías respiratorias y pueden provocar crisis asmáticas. De otro lado, el factor Agua, que por lixiviados contaminan el río Chillón y pozos subterráneos, afectando el consumo humano y agrícola. Y tenemos al factor Suelo, con acumulación de desechos, que altera la calidad del suelo y puede afectar cultivos locales'', explicó.

La evaluación técnica coincide con lo constatado en campo por La República: basura compuesta mayormente por residuos orgánicos y restos de alimentos, caldo perfecto para infecciones, alergias, enfermedades estomacales y afectación pulmonar, como denuncian vecinos que ya presentan síntomas respiratorios por quemas improvisadas.

El Ministerio del Ambiente ha declarado la emergencia ambiental en Carabayllo. Foto: Silvana Quiñonez / La República.

Plan municipal de emergencia

Anteriormente, el alcalde había anunciado la compra de 6 compactadoras, 3 para este miércoles 7 y 3 el viernes 9 de enero. Según el municipio, estas unidades reforzarán el servicio de manera progresiva hasta regularizarlo. No obstante, hasta el mediodía del miércoles, los vecinos aseguran que no se ha visto presencia de maquinaria nueva en los puntos críticos.

El Minam confirmó que otros alcaldes se han sumado a los trabajos de apoyo logístico, en un gesto que el ministro Espichán calificó como “símbolo del compromiso para una gestión integral de residuos”. Sin embargo, la pregunta que flota en Lima Norte es inevitable: ¿por qué la solución depende del auxilio externo cuando la crisis es local y persistente?

Los ciudadanos exigieron que haya una pronta solución ante la pestilencia, las plagas, el humo tóxico y el abandono. En Carabayllo, piden lo mínimo: que la basura se recoja, que los camiones no pasen de largo, que no acabe en el mar, y que no sea un pretexto electoral.

