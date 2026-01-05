HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Economía

Obras por impuestos movilizan S/ 5.180 millones con histórica inversión del MEF: proyectos de transportes y orden público representan una mejoría

De cara a 2026, el Gobierno proyecta seguir impulsando la reactivación económica mediante el incremento del tope anual de inversión pública regional y local.

Obras por Impuestos es un mecanismo de ejecución de proyectos que el Estado implementa desde 2009.
Obras por Impuestos es un mecanismo de ejecución de proyectos que el Estado implementa desde 2009. | Foto: Perú Construye/composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó una inversión histórica de S/ 5.180 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. En ese sentido, la entidad se adjudicó de 501 proyectos y se llevaron a cabo intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura moderna y los servicios públicos esenciales. Como resultado, estas acciones contribuyen al desarrollo descentralizado del Perú.

¿Qué sectores han sido beneficiados por la inversión de la MEF?

A diferencia de 2024, los resultados obtenidos en 2025 fueron ampliamente satisfactorios. El número de sectores adjudicados aumentó en 314 % y el monto de inversión creció en 20 %. En 2024 se adjudicaron 121 proyectos por un total de S/ 4.315 millones, lo que demuestra un avance significativo en el uso de este mecanismo.

PUEDES VER: MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

Entre los sectores beneficiados destacan los proyectos de transportes (S/ 1.275 millones), educación (S/ 1.168 millones), orden público y seguridad (S/ 752 millones) y salud (S/ 744 millones), áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que este desempeño refleja el trabajo articulado entre el Estado, el sector público y privado.  

“El récord alcanzado en 2025 demuestra que, cuando el sector público y las empresas privadas trabajan de manera coordinada, es posible acelerar la inversión, cerrar brechas históricas y llevar desarrollo concreto a las regiones. Obras por Impuestos es hoy una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó.

Obras por Impuestos, un proyecto que va creciendo cada año

Desde la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos en 2009 hasta la fecha, se ejecutaron un total de 1.105 intervenciones, con un monto acumulado de S/ 16.969 millones y la participación de 393 empresas privadas. En ese contexto, estas compañías se han consolidado como aliadas estratégicas del Estado en la provisión de infraestructura pública.

Además, la titular del MEF declaró que espera ejecutar más proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con altos estándares técnicos y plazos más eficientes. De esta manera, reafirmó que su prioridad es potenciar sectores estratégicos que beneficien a millones de personas en el Perú.

“Gracias a este mecanismo, más peruanos accederán a mejores colegios, establecimientos de salud, sistemas de saneamiento, carreteras y servicios de seguridad ciudadana, en un marco de inversión responsable y descentralizada”, señaló.

Las proyecciones de cara al 2026

Con miras a 2026, el Gobierno planea continuar con el impulso a la reactivación económica y el desarrollo territorial. Por ello, incrementó en 50 % el tope anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Como resultado, el monto total alcanza los S/ 66.838 millones, de los cuales S/ 32.589 millones corresponden a los gobiernos regionales y S/ 34.249 millones a los gobiernos locales.

“Seguiremos brindando acompañamiento técnico, fortaleciendo capacidades y promoviendo reglas claras y previsibles. El desarrollo del país se construye con alianzas y con inversiones que se traducen en obras concretas para la ciudadanía”, concluyó.

Este resultado confirma que la inversión pública se mantiene en los niveles más altos de la última década, contribuyendo al impulso de la actividad económica, la generación de empleo local y el desarrollo de infraestructura orientada al cierre de brechas a nivel nacional.

