Sociedad

El desierto de 10.000 m2 convertido en el nuevo 'pulmón verde' de Ancón tras la inauguración de la Plaza Central luego de 25 años

Con una inversión de casi S/ 1.5 millones, esta obra transforma un terreno árido en un área verde, donde los ciudadanos de Ancón pueden realizar actividades comunitarias y recreativas.

Luego de 25 años, el árido desierto de Ancón se convirtió en el nuevo pulmón verde del distrito.
Luego de 25 años, el árido desierto de Ancón se convirtió en el nuevo pulmón verde del distrito. | Composición LR | Municipalidad de Ancón

Luego de 25 años de espera, la Municipalidad Distrital de Ancón inauguró la Plaza Central Las Lomas, una obra que transforma 10,000 m² de un antiguo terreno árido en un área de vegetación y esparcimiento para más de 30,000 personas que residen en el lugar.

La construcción, que tiene un costo de casi S/ 1.5 millones, beneficia a los vecinos de Las Lomas, Villa Mar y la Variante, pues ahora cuenta con un espacio donde los ciudadanos de Ancón pueden realizar todo tipo de actividades comunitarias.

Inauguración de la Plaza Central en Ancón. Foto: Municipalidad de Ancón

El nuevo 'pulmón verde' de Ancón

El proyecto del municipio de Ancón cambió el rostro de un lugar que antes solo tenía polvo y desierto, ya que ahora cuenta con grandes áreas verdes que pueden ser utilizadas por los residentes del distrito. Además, en este espacio público se podrán realizar actividades vecinales y recreativas.

Áreas verdes para los vecinos de Las Lomas. Foto: Municipalidad de Ancón.

La renovada área cuenta con decenas de bancas personales, iluminación con farolas ornamentales y luces LED. A pesar de que los vecinos habían dado por perdida la entrega de la obra, tras más de dos décadas se realizó la transformación de la Plaza Central.

Durante la entrega de la obra, el alcalde Samuel Daza señaló que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esa misma línea, exhortó a los residentes a cuidar y mantener la limpieza de la plaza, y destacó la moderna infraestructura del espacio.

MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

Auto de carga pesada impacta contra vivienda en Ancón: chofer falleció tras el accidente

Choferes de la empresa VIPUSA usan chalecos antibalas y blindan sus buses con placas ante aumento de extorsiones

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Caen Los Ingenieros del Placer, red de trata de personas en San Juan de Lurigancho, y rescatan a 8 mujeres víctimas de explotación

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

