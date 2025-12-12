HOYSuscripcion LR Focus

Con inversión de S/35 millones, inicia modernización de importante carretera en la sierra de Lima: primera fase abarcará 14 km en ocho meses de ejecución

El proyecto incluye ampliación a doble vía y asfaltado y comprende cuatro fases de modernización para este corredor vial en la sierra limeña.

Carretera hacia Huancaya será mejorada con S/35 millones en cuatro fases
Carretera hacia Huancaya será mejorada con S/35 millones en cuatro fases | Lima Ciudad Moderna / Andina

El acceso a Huancaya, uno de los destinos naturales más emblemáticos por sus lagunas turquesas y cascadas, ha sido por años un reto para la ciudadanía debido al deterioro y estrechez de la carretera que conduce hacia la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas. El viaje desde Lima puede extenderse hasta ocho horas si se realizan paradas en los poblados de la ruta, y gran parte del camino es de una sola vía, lo que obliga a maniobras constantes de vehículos que ascienden y descienden.

Ante esta problemática, el Gobierno Regional de Lima anunció el inicio de las obras de mejoramiento vial en la provincia de Yauyos. La gobernadora regional, Rosa Vázquez, explicó que la modernización responde a la necesidad de facilitar el tránsito hacia Huancaya. “Empezamos desde el puente Tingo Alice hasta el distrito de Vitis, donde se ampliará la carretera a doble vía y se realizará el asfaltado. Son aproximadamente 14 kilómetros que se mejorarán en esta fase”, indicó para agencia Andina.

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Primera fase contempla 14 kilómetros: trabajos durarán ocho meses

La gobernadora precisó que esta etapa inicial tendrá un plazo de ejecución de ocho meses debido a la complejidad geográfica del tramo. “La presencia de zonas rocosas requiere trabajos de ensanchamiento para lograr la doble vía”, detalló. Para esta intervención, el Gobierno Regional de Lima destina una inversión de S/35 millones.

Tras concluir los primeros 14 kilómetros, la segunda fase comprenderá el tramo entre Vitis y Vilca, donde se ejecutarán 16 kilómetros adicionales de asfaltado y ampliación. La tercera etapa abarcará el trayecto de Vilca hasta Tanta, equivalente a 10 kilómetros. Finalmente, la cuarta fase cubrirá el tramo desde Tanta hasta Carhuapampa, sumando 12 kilómetros más hacia la modernización integral del corredor vial.

Inauguran nuevo puente en la sierra de Lima

En paralelo al inicio de la obra vial, el último martes fue inaugurado un puente Bailey moderno en el distrito de Vitis. La estructura, de 9.40 metros de ancho y 28 metros de largo, está diseñada para soportar vehículos de hasta 43 toneladas. Incluye pasos peatonales laterales y 85.5 metros lineales de muros de contención que aseguran la estabilidad del terreno.

El proyecto, que demandó más de S/ 5.8 millones, permitirá mejorar significativamente la conectividad en la provincia de Yauyos. Con su funcionamiento, se espera un impulso al turismo, al acceso a servicios básicos y al fortalecimiento de actividades como la agricultura y la ganadería.

