Sociedad

Venezolanos en Perú celebran la captura de Nicolás Maduro: "Es el fin de la tragedia sometida por 25 años"

La comunidad venezolana se reúne en la embajada de su país en Lima tras la captura de Maduro por Estados Unidos y agradece al Perú por el apoyo brindado a la población migrante.

Ciudadanos venezolanos en Perú celebran la captura de Nicolás Maduro | La República | Marco Cotrina/Kevinn García

Más de un centenar de ciudadanos venezolanos se congregaron desde la madrugada de este sábado 3 de enero en los exteriores de la Embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Arequipa, en Lima, tras conocerse la captura del dictador Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump. La comunidad venezolana en Perú expresó su emoción con cánticos, banderas y platos típicos.

Hasta el lugar llegó Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú, para acompañar a sus compatriotas tras el anuncio. “Este es el fin de esta tragedia a la cual nos han sometido a los venezolanos durante 25 años”, señaló. Pérez recordó que lleva 16 años en el exilio y que estuvo nueve años sin ver a su madre, quien falleció en Venezuela sin que pudiera despedirse.

Comunidad venezolana en vigilia tras bombardeos en Caracas

Luego de conocerse la captura de Maduro y su esposa tras los bombardeos registrados en Caracas, los ciudadanos venezolanos se mantuvieron en vigilia, a la espera de mayor información sobre la situación en su país natal. En ese contexto, Pérez rechazó las declaraciones del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien convocó a la ciudadanía a salir a las calles en señal de protesta.

“Hay una celebración reprimida, interna, porque hay mucho miedo. Los venezolanos están a merced de la violencia que está coqueteando Cabello con llamados a los colectivos revolucionarios para tomar las calles”, afirmó, e instó también al gobierno estadounidense a capturar al ministro.

Ciudadanos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro en Lima. Foto: Adrián Sarria/LR.

El dirigente señaló que, pese a la alegría por la caída de Maduro, existe preocupación por la población que permanece en Venezuela, debido a los constantes cortes de energía eléctrica y la caída de las comunicaciones, lo que dificulta el contacto con familiares dentro y fuera del país.

Indicó además que, aunque el presidente transitorio del Perú, José Jeri, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación, la comunidad venezolana mantiene una posición de respeto y agradecimiento hacia el país que los acogió. “Si algo tenemos para el Perú es agradecimiento por acompañarnos durante todo este tiempo”, afirmó.

Marcha de venezolanos en avenida Arequipa en señal de libertad. Foto: Adrián Sarria/LR

Venezolanos marchan por la avenida Arequipa

Tras concentrarse en la Embajada de Venezuela, ciudadanos venezolanos tomaron un tramo de la avenida Arequipa, donde circularon vehículos con banderas y mensajes como “libres somos”, en un ambiente de celebración.

La movilización avanzó hacia el parque Miguel de Cervantes entre cánticos del himno nacional y consignas de “libertad”. Los manifestantes portaron banderas, polos y camisetas de la selección venezolana, acompañados por motocicletas y danzas típicas, bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú.

