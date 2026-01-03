Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

Un grupo de ciudadanos venezolanos se congregó en la sede de la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa durante las primeras horas de esta mañana, tras el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro hecho por Donald Trump. Con banderas en manos los extranjeros se reunieron para celebrar la importante noticia y expresaron sus opiniones por la caída de su mandato, el cual duró más de una década.

"Me estoy sumando, en realidad tengo siete años en este país y para nosotros es una emoción muy grande que Venezuela sea libre. Sé que muchos nos estamos arriesgando en venir acá, pero Perú es un país donde tenemos libre expresión lo que en Venezuela no tenemos. Le dije a mi hijo vamos para la embajada, él fue quién me despertó a las 6 de la mañana. (...) Mi familia en Venezuela está asustada... pero vamos a estar bien", señaló una mujer venezolana para América.

Foto: Kevinn García / URPI- LR

Venezolanos se congregan embajada de Venezuela tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

Con notable entusiasmo, los ciudadanos extranjeros sostuvieron que tienen expectativas grandes sobre lo que pasará con su país ahora que fue finalmente capturado Maduro. Recordaron la serie de dificultades que les tocó vivir al momento de emigrar de su patria.

"Muy emocionado por Venezuela, por lo que está pasando, por mi familia que está allá. Qué vengan cosas mejores", dijo uno de ellos. "Salimos de Venezuela, yo perdí mi casa, no tenía nada, ni dónde llegar. Me vine a Perú caminando, dormí seis meses en la calle. (...) Le doy gracias a Estados Unidos porque sacó a esa dictadura", opinó otro, quien recibió los gritos de respaldo de sus compatriotas.

