Mundo

Estados Unidos descarta nuevas acciones militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, en una llamada indicó que el despliegue fue puntual, finalizó con la captura de Nicolás Maduro y no habrá operaciones adicionales.

Rubio afirmó que el operativo concluyó con la captura de Maduro. Foto: Composición LR
El senador republicano Mike Lee aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le señaló que “no se esperan más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense”. La afirmación fue difundida por el propio legislador a través de la red social X, tras la confirmación oficial del presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social sobre la captura Nicolás Maduro.

Según Lee, la información le fue transmitida directamente por Rubio durante una conversación telefónica. En su mensaje, el senador sostuvo que el despliegue militar observado tuvo como objetivo proteger a quienes ejecutaban la orden de detención y descartó una escalada de acciones militares adicionales en territorio venezolano.

lr.pe

¿Qué más aseguró Marco Rubio en la llamada con el senador republicano Mike Lee?

Según el legislador, Rubio también le indicó que Nicolás Maduro habría sido arrestado “para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos” y que “la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”. De acuerdo con Lee, estas precisiones descartarían que el despliegue respondiera a una ofensiva militar más amplia.

lr.pe

¿Cuál fue el sustento legal invocado por Trump y qué reconoció Venezuela tras los ataques?

De acuerdo con el senador, la operación se habría realizado bajo las facultades propias del presidente Donald Trump, amparadas en el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, con el objetivo de resguardar a personal estadounidense ante eventuales ataques. Esta versión se conoció pocas horas después de que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informara sobre un ataque con misiles y cohetes contra varias instalaciones militares del país, entre ellas el Fuerte Tiuna, en Caracas.

No obstante, en su pronunciamiento oficial, el funcionario venezolano no hizo referencia a la supuesta detención de Nicolás Maduro ni de su esposa, pese a que dichas versiones ya circulaban en medios y redes sociales en ese momento.

Jefa diplomática de la UE pide "contención" en Venezuela tras hablar con Rubio

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado a la moderación y al respeto del derecho internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un ataque contra Venezuela y la supuesta “captura” de su líder, Nicolás Maduro.

A través de la red social X, Kallas señaló que sostuvo una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien le reiteró que la UE no reconoce la legitimidad democrática del mandatario venezolano. No obstante, subrayó que, en cualquier escenario, deben prevalecer las normas del derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, e insistió en la necesidad de actuar con contención.

