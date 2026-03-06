HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Sociedad

Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

Los hombres del volante consideran un abuso que los precios incrementen sin que haya un desabastecimiento del hidrocarburo. Ante ello, acudieron a la sede de Osinergmin , pero desde la entidad les indicaron que no tenían competencia en el tema.

Hombres del volante acudieron a sede de Osinergmin. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Hombres del volante acudieron a sede de Osinergmin. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Transportistas de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, denunciaron este viernes 6 de marzo que los grifos de esta localidad estarían especulando con los precios de los combustibles, principalmente, del gas licuado de petróleo (GLP). El valor por galón de este hidrocarburo en algunas estaciones superó los diez soles.

En diálogo con La República, el dirigente Marco Rodríguez cuestionó que, pese a que no se ha confirmado un desabastecimiento de GLP en Lambayeque u otra región, los empresarios estarían lucrando a través del aumento de su precio, en medio de esta grave crisis desatada por la falta de GNV. Es así que, en cuestión de horas, el GLP llegó a duplicar su costo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Minem afirma que emergencia en Camisea no debería afectar el precio del balón de gas, pero expertos advierten posibles alzas

lr.pe

“Osinergmin dice que no tiene competencia”

Molestos por lo que viene sucediendo, un grupo de hombres del volante se trasladaron hasta la oficina del Osinergmin en Chiclayo para presentar su reclamo y hacer una protesta pacífica. Sin embargo, Marco Rodríguez indicó que desde la institución se les dijo que no podían hacer nada respecto a esta problemática.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Ellos (Osinergmin) nos dicen que no tienen competencia para actuar en estos casos, porque se trata de oferta y demanda y que debemos de buscar los mejores precios. Pero, entonces, quién defiende a la población de este tipo de abusos. Con esta situación nuestros ingresos se reducen drásticamente y los compañeros solo sacarían al finalizar del día para pagarle al dueño (del auto alquilado)", declaró el vocero.

Evalúan nueva protesta

Si bien el representante de los transportistas descartó que por ahora se incremente el precio de los pasajes en el servicio, este escenario estará en constante evaluación. Asimismo, se reunirán para decidir si es que en los próximos días realizan nuevas protestas.

Notas relacionadas
Delincuente sustrae arma de fuego a coronel PNP en su vivienda en Chiclayo

Delincuente sustrae arma de fuego a coronel PNP en su vivienda en Chiclayo

LEER MÁS
Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

Docente trabajó 35 años en colegio de Chiclayo y denuncia despido por WhatsApp en sus vacaciones a solo dos años de jubilarse

LEER MÁS
Papa León XIV volverá a Perú para participar de los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, afirma cardenal

Papa León XIV volverá a Perú para participar de los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, afirma cardenal

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

Sociedad

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Temblor en Perú HOY, 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025