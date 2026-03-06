Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

Transportistas de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, denunciaron este viernes 6 de marzo que los grifos de esta localidad estarían especulando con los precios de los combustibles, principalmente, del gas licuado de petróleo (GLP). El valor por galón de este hidrocarburo en algunas estaciones superó los diez soles.

En diálogo con La República, el dirigente Marco Rodríguez cuestionó que, pese a que no se ha confirmado un desabastecimiento de GLP en Lambayeque u otra región, los empresarios estarían lucrando a través del aumento de su precio, en medio de esta grave crisis desatada por la falta de GNV. Es así que, en cuestión de horas, el GLP llegó a duplicar su costo.

“Osinergmin dice que no tiene competencia”

Molestos por lo que viene sucediendo, un grupo de hombres del volante se trasladaron hasta la oficina del Osinergmin en Chiclayo para presentar su reclamo y hacer una protesta pacífica. Sin embargo, Marco Rodríguez indicó que desde la institución se les dijo que no podían hacer nada respecto a esta problemática.

"Ellos (Osinergmin) nos dicen que no tienen competencia para actuar en estos casos, porque se trata de oferta y demanda y que debemos de buscar los mejores precios. Pero, entonces, quién defiende a la población de este tipo de abusos. Con esta situación nuestros ingresos se reducen drásticamente y los compañeros solo sacarían al finalizar del día para pagarle al dueño (del auto alquilado)", declaró el vocero.

Evalúan nueva protesta

Si bien el representante de los transportistas descartó que por ahora se incremente el precio de los pasajes en el servicio, este escenario estará en constante evaluación. Asimismo, se reunirán para decidir si es que en los próximos días realizan nuevas protestas.