El abogado de la empresa Hermes se pronunció ante los medios de comunicación e indicó que la compañía vienen apoyando económicamente a la familia afectada. | Adrián Sarria | Composición LR

El abogado de la empresa del camión (Hermes) que atropelló a un niño en Gamarra, Vicente Amable, declaró a los medios de comunicación a raíz de lo ocurrido con el menor y lamentó el incidente que acabó con la vida de la criatura. Mencionó que la entidad ha acompañado a los padres de familia en este difícil momento, mientras siguen las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

"En su momento, la Fiscalía determinará cuál será la condición del conductor", indicó. Por otra parte, señaló que parte de los gastos de la familia lo cubrirá el SOAT y el seguro vehicular. El chofer aún no ha sido separado de la institución, pues aún no se ha determinado el nivel de responsabilidad de la persona que manejaba el auto. Precisó que a partir de esa decisión se determinará si lo retiran o no de la empresa.

Conductor de empresa Hermes se encuentra afectado emocionalmente, según abogado

El conductor de la empresa Hermes se encuentra afectado emocionalmente y cuenta con asistencia legal, según el abogado Amable. "Es padre de familia y también está conmocionado". Mencionó que es muy probable que la Fiscalía incluya como tercer responsable a Hermes. "Es lo que va a ocurrir. El conductor es responsable penalmente, porque es quien conducía el vehículo". Asimismo, dijo que la empresa también es responsable por ser la propietaria del medio de transporte.

Hermes Transportes Blindados S.A. también emitió un comunicado, donde lamentó el trágico accidente ocurrido en Gamarra y expresó sus condolencias a la familia. "Hemos activado desde un primer momento nuestros protocolos y nos encontramos comprometidos de manera transparente con las investigaciones de las autoridades para esclarecer los sucesos y determinar las responsabilidades de lo ocurrido con la sensibilidad y urgencia que este doloroso hecho merece".

Comunicado de empresa Hermes. Foto: Difusión

¿Cómo fue el accidente en Gamarra donde un camión de Hermes atropelló a un niño?

Un niño de apenas dos años perdió la vida luego de ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, Gamarra, la tarde del miércoles 31 de diciembre. Según versiones de testigos, el fatal accidente ocurrió cerca de las 12:30 p.m., mientras el menor se encontraba jugando junto a su hermana menor.

Fue ella quien dio la voz de alerta al percatarse de lo sucedido. La madre del niño, dedicada al comercio en el sector, acudió desesperada al escuchar los gritos e intentó socorrerlo. El vehículo era conducido por Benjamín Rojas, quien fue intervenido y detenido en flagrancia por las autoridades.

