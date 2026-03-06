El chico reality contó que el negocio empezó de forma improvisada, pero fue rentable. Foto: Composición LR | Facebook / Captura 'La manada'

Mario Irivarren sorprendió al revelar que su primer evento como chambelán fue armado por la producción de ‘Combate ’. La popular ‘Calavera coqueta’ precisó que, pese a ser un episodio improvisado, terminó convirtiéndose en un lucrativo negocio. Además, recordó que al inicio la propuesta le pareció descabellada, pero no tuvo opción a rechazarla.

Según Irivarren León, todo empezó cuando una quinceañera escribió al programa para pedir que él fuera su chambelán. “Un día una chica escribió ‘Combate’ y dijo: ‘Hola, yo quisiera que Mario sea mi chambelán’. A Pepe Lucho le pareció una gran idea grabarlo y pasarlo en el programa. Entonces me dijo: ‘Mario, llegó esta propuesta. Tienes que hacerlo’”, relató en la edición del viernes 6 de marzo del programa digital ‘La manada’.

La quinceañera se arrepintió a último minuto

La historia dio un giro inesperado cuando la adolescente que había solicitado el evento decidió retractarse a último momento. Ante esta situación, la producción del reality de competencia de ATV optó por continuar con la grabación utilizando a otra joven para simular la celebración.

“Después de haber anunciado el quinceañero y todo, la chica a última hora dijo: ‘Ya no quiero’. Así que me falsearon el quinceañero. Contrataron a una chica X que ni siquiera tenía 15 años (...) Yo no sabía, me enteré después, pero ya tenían todo preparado y no podían tirarse para atrás”, confesó Irivarren, quien agregó que incluso contrataron invitados para que la escena sea más creíble.

Mario Irivarren confiesa que ha bailado más de 500 veces ‘Tiempo de vals’

El chico reality, de 34 años, contó que poco tiempo después se le acercó un hombre proveniente de El Salvador, quien le ofreció su primer contrato pagado. “Me dijo: ‘Hay una chica del barrio que quiere que seas su chambelán’. Y me ofreció 100 cocos”. Según Mario Irivarren, tras ese evento comenzaron a multiplicarse las solicitudes que le llegaban a través de Facebook y Twitter, y los montos fueron aumentando semana a semana.

Con el paso de los años, la figura del internet asegura haberse convertido en uno de los chambelanes más solicitados del Perú. “Yo, Mario Irivarren, el único, el rey de los quinceañeros, el original. Todos los que vinieron después de mí son copias. He bailado el vals unas 500 veces”, afirmó.

Finalmente, contó que con la experiencia empezó a poner condiciones en sus presentaciones, como participar solo en la parte protocolar de la celebración. “Yo bailaba el vals y luego querían poner reguetón, y era una niña. Entonces ya me resultaba incómodo. Por eso puse como condición que el primer baile podía ser salsa, merengue o latín, pero no reguetón”, finalizó.