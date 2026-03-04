La sífilis alerta a Perú por incremento de casos, especialmente entre jóvenes. Más de 46 mil contagios se han reportado en 2025, reflejando una preocupante tendencia al alza en la infección. | AHF Perú

La sífilis vuelve a encender las alertas sanitarias en el Perú. Aunque se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) prevenible y curable, especialistas advierten que las incidencias vienen en aumento, predominantemente entre adultos jóvenes, y que la falta de planes preventivos sostenidos está pasando factura.

De acuerdo con datos preliminares del Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se han registrado más de 46 mil casos a nivel nacional, lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores. Para expertos, el repunte no responde a un solo factor, sino a una combinación de menor percepción de riesgo y debilidades en la educación sexual integral (ESI).

“El tema del VIH hoy tiene tratamiento y eso ha generado una sensación de que el problema tiene salida. Pero en ese esfuerzo, las ITS se han ido quedando relegadas”, sostuvo el Dr. José Luis Sebastián, coordinador país de AHF Perú.

Él explicó que en los últimos años se ha observado una disminución en el uso del preservativo, sobre todo entre jóvenes. “Existen herramientas muy eficaces para prevenir el VIH, como la PrEP, pero no protegen frente al diagnóstico. Algunas personas dejan de usar condón porque creen que ya están protegidas y ahí vienen los problemas”, señaló.

Jóvenes, los más afectados

Según reportes tanto del Ministerio de Salud (Minsa) como de centros comunitarios, la mayor concentración de casos se registra en varones sexualmente activos. “Los adultos jóvenes son la población con mayor recambio de parejas. Si eso ocurre sin protección, el riesgo de adquirir ITS es alto”, explicó Sebastián.

La sífilis puede avanzar de forma silenciosa. En su fase latente, una persona puede convivir con ella durante meses o incluso años sin presentar síntomas evidentes. “No debemos esperar a tener señales físicas. Si hubo una situación de riesgo, hay que hacerse la prueba. La detección temprana es clave”, advirtió.

Complicaciones

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la aparición de casos en etapas avanzadas, incluida la neurosífilis, una complicación que puede afectar el sistema nervioso central y que puede generar daño neurológico irreversible si no se trata a tiempo.

En los centros de AHF Perú se han visto titulaciones elevadas en pruebas de tamizaje que obligan a referir pacientes a hospitales de mayor complejidad. “Estamos viendo personas muy menores con cargas altas. Eso indica que el problema es mayor de lo que creemos”, indicó el médico.

Una alerta evitable

Otro punto crítico es la sífilis congénita, que ocurre cuando la infección se transmite de madre a hijo durante el embarazo. Se trata de una condición completamente prevenible con control prenatal oportuno.

“El parto institucional en el Perú es alto, pero el problema está en que no todas las gestantes lo inician temprano. Si la mujer llega al establecimiento solo al momento del parto, ya perdimos oportunidades de diagnóstico”, explicó Sebastián. Además, advirtió que cualquier quiebre en la cadena de abastecimiento de pruebas rápidas o medicamentos impacta directamente en la prevención.

Falta de prioridad política

Desde la sociedad civil, la directora de Promsex, Rossina Guerrero, considera que el incremento refleja un problema estructural. “Esto evidencia el poco cuidado que hay desde el Estado para asumir el bienestar sexual y reproductivo como un componente esencial. En el documento de prioridades sanitarias hasta julio de este año no aparece nada vinculado a este tema”, cuestionó.

Guerrero sostuvo que la falta de ESI influye directamente en las cifras ascendentes. “Las personas pierden herramientas para el autocuidado, aumenta el estigma y disminuye la búsqueda de atención”, afirmó.

Asimismo, advirtió que no basta con emitir directrices si no cuentan con presupuesto, capacitación e implementación efectiva. “Un texto sin recursos ni personal capacitado termina siendo letra muerta”, señaló.

El Minsa aprobó este año la Norma Técnica N.° 240-2026 para la prevención y control de ITS. Para la organización AHF, se trata de un avance necesario tras años sin actualización, especialmente ante la resistencia a antibióticos. Sin embargo, el desafío ahora es su implementación real en todo el país.

Un cambio de mentalidad

Patricia Basurto, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Perú, advirtió que el repunte también obliga a revisar cómo se están formando los futuros profesionales sanitarios. “Todo profesional debe tener una base sólida en promoción. No podemos limitarnos a tratar las enfermedades cuando ya están presentes”, sostuvo.

Basurto señaló que, si bien hoy hablar de estos temas ya no es un tabú, persisten vacíos importantes en la orientación. “Muchos se enfocan en evitar un embarazo, pero descuidan el otro aspecto. Se utilizan métodos hormonales, pero se deja de lado el preservativo, que es el único que previene contagios”, explicó.

Para la especialista, también es necesario normalizar el tamizaje. “Permiten evitar complicaciones mayores, como el compromiso neurológico o la transmisión al recién nacido. No debemos esperar a tener síntomas para acudir al doctor”, enfatizó.

Asimismo, consideró que las medidas del Gobierno deben aterrizar con mayor fuerza en el primer nivel de atención. “Las normas existen, pero no pueden quedarse en el papel. Se requiere mayor articulación entre sistema, educación y familia”, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva. “Si iniciamos una vida sexual activa, debemos realizarnos chequeos periódicos. Es parte de la salud integral”, concluyó.

El mensaje es claro: la sífilis se puede prevenir, detectar y curar. Pero mientras persistan el prejuicio, la falta de información y las brechas en tratamiento, seguirá avanzando silenciosamente.

