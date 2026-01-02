Obrero rescatado tras quedar atrapado en un socavón en Piura. Esteban Paredes, de 50 años, sufrió un derrumbe mientras trabajaba en obras de reconstrucción. | composición LR

Obrero rescatado tras quedar atrapado en un socavón en Piura. Esteban Paredes, de 50 años, sufrió un derrumbe mientras trabajaba en obras de reconstrucción. | composición LR

En el centro de Piura, un obrero que realizaba trabajos de excavación fue rescatado tras quedar atrapado por el derrumbe de un socavón, luego de que un pesado bloque de concreto se desprendiera y lo aplastara mientras trabajaba dentro de una zanja.

La víctima fue identificada como Esteban Paredes (50), quien laboraba junto a sus compañeros en obras de reconstrucción de pistas y veredas en el Centro Histórico de la región. Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el instante en que el bloque de cemento colapsa y cae sobre el trabajador, dejándolo inmovilizado bajo el peso del material.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Secuestran por horas a agentes de seguridad para robar camión con mercadería en San Martín de Porres

Lograron rescatar a obrero tras accidente

Aunque sus colegas intentaron auxiliarlo de inmediato, no lograron liberarlo por sus propios medios, por lo que solicitaron apoyo de una retroexcavadora, que finalmente permitió remover el bloque y rescatarlo con vida.

Tras el incidente, Paredes fue trasladado de urgencia a un centro médico de Piura, donde recibió atención especializada. Horas después, se informó que el obrero se encuentra estable y fuera de peligro.

Vecinos reportan falta de seguridad en obras

Pese a que no se registraron víctimas mortales, los vecinos de la zona de Piura exigieron a las autoridades locales reforzar las medidas de seguridad en las obras, a fin de evitar nuevos accidentes durante los trabajos de remodelación del casco histórico de la ciudad.

Recientemente, en la capital, se registró otro caso de accidente laboral, donde un obrero identificado como Teófilo Enciso Ccopa, de 64 años, falleció durante labores en una construcción en el distrito de Chorrillos. Él se encontraba realizando trabajos de demolición con un rotomartillo cuando una estructura interior cedió y un muro colapsó sobre él.

Sus compañeros intentaron rescatarlo, pero las heridas fueron muy graves. La municipalidad detectó que la obra no contaba con los permisos correspondientes, por lo cual no se garantizaron las medidas de seguridad adecuadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.