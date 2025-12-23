Video de ciudadanos de Satipo exigiendo la salida de extranjeros de su localidad no es actual: clip es de 2024

LO IMPRECISO:

Ciudadanos de Satipo exigieron en el mes de diciembre la salida de extranjeros de su localidad.

LO VERDADERO:

El video corresponde a una movilización ocurrida el 15 de enero de 2024 en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, y fue difundido originalmente por el medio Cadena Noticias, citando a Radio La Ruta Satipo.

En contacto con Verificador de La República, Radio La Ruta Satipo confirmo que se trata de un hecho ocurrido en enero de 2024.

En redes sociales se ha difundido un video que se presenta como actual, en el que un grupo de ciudadanos de Satipo incurre en actos de carácter xenofóbico al exigir a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que abandonen la localidad en un plazo de 24 horas. Este rechazo estaría motivado por el incremento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, este video no es actual, los hechos ocurrieron en enero de 2024.

En redes sociales se difundieron diversas publicaciones, entre las cuales la más viral, identificada por el equipo de Verificador de La República, superó las 14.700 reacciones, 1.700 comentarios y 2.800 compartidos.

El hecho ocurrió, pero en el año 2024

En el video difundido como actual se logra apreciar un cintillo con el siguiente titular "Pobladores de Río Negro piden el retiro de extranjeros que llegaron a su distrito" con el logo del medio periodístico "Cadena Noticias". El equipo de Verificador de La República realizó una búsqueda inversa y con palabras claves, y logró hallar el video original, el cual tiene de fecha del 16 de enero de 2024.

Según Cadena de Noticias, el 15 de enero del 2024, pobladores del distrito de Río Negro, en la provincia de Satipo (Junín), realizaron una movilización por las principales calles de la localidad y otorgaron un plazo de 24 horas a las personas extranjeras para que abandonen el distrito. El medio le atribuye esta información a Radio La Ruta Satipo.

Al comparar el video motivo de esta verificación con el original, se identificaron los mismos elementos: un hombre con gorra color mostaza, un equipo que emite luz y otro hombre con camisa a cuadros.

Publicación original / Publicación falsa. Fuente: Cadena Noticias / Facebook.

Verificador de La República se contactó con Radio La Ruta Satipo, medio que confirmó que el suceso corresponde al año pasado y forma parte de su cobertura. “Sí, esa noticia es pasada, es del 2024”, indicaron desde la emisora.

Conclusión:

En síntesis, la publicación viral difundida en redes sociales como si se tratara de un hecho reciente —en la que se observa a pobladores de Satipo exigiendo la salida de personas extranjeras— es imprecisa. En realidad, el video corresponde a una movilización ocurrida el 15 de enero del 2024 en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, y fue difundido originalmente por el medio Cadena Noticias, citando a Radio La Ruta Satipo. El contenido fue verificado mediante búsqueda inversa, análisis visual y contactando a Radio La Ruta Satipo, que permitieron confirmar que se trata de imágenes antiguas. Por tanto, no corresponde a un hecho actual, pese a su presentación como tal en plataformas digitales.

