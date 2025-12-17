Un joven cayó a un tanque de combustible en el Callao y falleció asfixiado. | Difusión | Composición LR

Un joven cayó a un tanque de combustible en el Callao y falleció asfixiado. | Difusión | Composición LR

Un trabajador de 18 años falleció la tarde del miércoles tras caer al interior de un tanque con combustible dentro de una empresa ubicada en la calle Puerto Inca, en la zona de Portales del Rey, en el distrito del Callao.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., cuando la víctima y dos compañero realizaban labores de traspaso de combustible entre camiones de carga pesada. Según la información preliminar, uno de ellos resbaló y cayó al tanque, mientras que los otros dos al intentar auxiliarlo, también resultaron afectados.

Bomberos rescataron a los trabajadores

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar y logró rescatar con vida a dos de los trabajadores, quienes fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión. Ambos permanecen internados con pronóstico reservado debido a la inhalación de gases y la exposición al combustible.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Exitosa, los hombres se encontraban ejecutando labores operativas cuando se produjo el incidente. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación. Tras el hecho, agentes de la comisaría de Oquendo y peritos de criminalística llegaron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada para facilitar el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Las investigaciones incluyen la toma de declaraciones a testigos, la revisión de cámaras de seguridad y la evaluación de las condiciones del entorno laboral, con el objetivo de determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y el uso de equipos de protección.

Comunicado de Sunafil ante accidente en el Callao

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió un comunicado sobre este caso y lamentó el fallecimiento del trabajador. Señaló que la Intendencia Regional del Callao de la Sunafil emitió una orden de inspección de oficio. Precisó que las investigaciones incluyen la revisión de la capacitación en seguridad y salud en el trabajo y la evaluación de los riesgos existentes en el centro laboral.

Comunicado de Sunafil. Foto: X de Sunafil

