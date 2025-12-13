Asesinan a futbolista de 14 años de club Cantolao Femenino en plena vía pública en el Callao

Una adolescente de 14 años, jugadora del club Cantolao Femenino, murió tras un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del viernes 12 de diciembre en el Callao. El hecho se registró alrededor de las 11:40 p. m. en la intersección de las calles Villa Rica y Yurimaguas, en la zona de Ciudadela Chalaca.

De acuerdo con información policial, la menor fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. El caso es investigado como presunto homicidio y, hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del ataque.

Hallazgos en la escena y diligencias iniciales

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú realizaron la inspección técnica en el lugar del crimen. En la escena se encontraron siete casquillos percutidos, además de proyectiles deformados y restos biológicos. Según el reporte oficial, en la zona no se logró ubicar cámaras de seguridad que permitan aportar registros audiovisuales para el esclarecimiento de los hechos.

Durante las primeras diligencias, los vecinos del lugar evitaron brindar información a las autoridades, lo que ha limitado la recopilación de testimonios. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras que la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los presuntos autores.

Pronunciamiento de Cantolao Femenino

Tras confirmarse el fallecimiento, el club Cantolao Femenino emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En el mensaje, la institución recordó a la menor, conocida cariñosamente como “Puca”, y destacó su desempeño como futbolista dentro del equipo.

“El fútbol está de luto, pero su legado vive en cada pase, en cada lucha y en cada sueño que inspiró”, señaló el club en su pronunciamiento, en el que también expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas de la jugadora.

